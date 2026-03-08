Castilla-La Mancha batió récord de Voluntades Anticipadas en 2025: un total de 2.005 personas se inscribieron

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Castilla-La Mancha ha informado este domingo que en 2025 se registraron un total de 2.005 declaraciones de Voluntades Anticipadas en la región, siendo la cifra anual más elevada desde que se puso en funcionamiento el Registro de voluntades Anticipadas.

Pese a que de todos los inscritos, más del 58,17% han manifestado su deseo de donar órganos y el 64,24% se declaran donantes; Castilla-La Mancha se sitúa entre las comunidades de toda España con menor tasa de donación de órganos por parte de personas fallecidas con un total de solo 89 donaciones el curso pasado.

Desde octubre de 2006 al 30 de junio de 2025, un total de 14.360 otorgantes castellanomanchegos han inscrito su declaración, de los cuales un 63,42% han sido mujeres y el 36,58% fueron hombres.

Por provincias, Albacete lidera el ranking autonómico al registrar 3.766 solicitudes, le sigue Ciudad Real con 3.534, después Toledo con 3.434, ya por detrás Guadalajara con 2.284 y Cuenca con 1.342.

El 97,85% de otorgantes formalizó la declaración ante un funcionario del Registro de Voluntades Anticipadas, mientras que el número de las realizadas ante notario fue de 225, es decir, un 1,57%, y 83 declaraciones (un 0,58%) fueron otorgadas ante tres testigos.

¿Cómo funciona el Registro de Voluntades Anticipadas?

Desde que se aprobó el Decreto 15/2006 en 2006, cualquier ciudadano mayor de edad con plena capacidad de donar puede decidir libremente sobre qué atención sanitaria y cuidados desea recibir en el supuesto de que llegados los últimos momentos de su vida por su condición y estado no esté capacitado para expresar por sí mismo sus deseos.

Este derecho está sólidamente fundamentado en la autonomía del paciente y el respeto por sus decisiones en materia de salud. En caso de que llegada esta fase del ciclo vital, la persona no sea capaz de expresarse, es la familia junto con los profesionales sanitarios quienes deben tomar decisiones, a veces, al margen de los deseos del paciente.

Castilla-La Mancha cuenta con un total de 15 puntos de información y registro y 62 oficinas habilitadas donde el ciudadano puede acudir a buscar esta información, asesoramiento sobre el proceso, formalización y registro de este documento.