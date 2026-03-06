Nuevo episodio de violencia en un centro de salud de Ciudad Real: gritos, insultos, golpes al mobiliario...

Varios sanitarios de un centro de salud de Ciudad Real han sufrido un nuevo episodio de violencia al atender a un paciente que les profirió insultos y gritos, además de golpear parte del mobiliario.

El Colegio de Médicos de Ciudad Real ha informado que los hechos se produjeron cuando un paciente accedió a una consulta médica abriendo la puerta pese a estar cerrada, para preservar la intimidad de los pacientes. Pese a la actitud, el facultativo accedió a atenderlo.

Una vez dentro, le explicó las normas básicas de funcionamiento de la consulta, pero el paciente comenzó a reaccionar con incomodidad. De hecho, arrastró una silla para situarla junto a la mesa del médico y, cuando este pidió que no moviese el mobiliario, la arrastró violentamente y golpeó la pared.

Pese a la actitud hostil, el médico continuó con la consulta. El paciente explicó que debía desplazarse a Madrid para revisiones médicas y mostró su malestar por la situación administrativa relacionada con el traslado de su expediente sanitario. Sin embargo, el médico explicó que se trataba de una cuestión administrativa que se escapaba de su competencia asistencial, ofreciéndole otras vías para resolver su situación.

En este momento, el paciente elevó notablemente el tono de voz, comenzó a gritar y a acusar al médico de negarle asistencia sanitaria.

Los gritos alertaron a otros profesionales del centro, que acudieron a la consulta ante la situación generada. Pero, lejos de calmarse, el paciente continuó con su actitud agresiva, profiriendo insultos contra los sanitarios presentes y llegando a levantar nuevamente la silla con un gesto intimidatorio.

Ante la gravedad de la situación, solicitaron ayuda. No obstante, el agresor acabó abandonando la consulta, golpeando el mobiliario del centro a la salida.

Los profesionales afectados han activado el protocolo interno del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha mediante la comunicación del incidente a través del Plan Perseo, mecanismo establecido para registrar y actuar ante situaciones de violencia en el ámbito sanitario. Ahora, han previsto formalizar la correspondiente denuncia por vía judicial.

Condena del Colegio de Médicos

Ante este nuevo episodio, el presidente del Colegio de Médicos de Ciudad Real, Manuel Rayo, ha expresado su más firme condena y total apoyo a los profesionales afectados. "El Colegio de Médicos condena rotundamente cualquier agresión, ya sea física o verbal, contra los profesionales sanitarios. No podemos permitir que quienes dedican su trabajo a cuidar de la salud de los ciudadanos tengan que hacerlo en un clima de violencia o intimidación", ha denunciado.

Asimismo, ha puesto a disposición de los afectados los servicios jurídicos del Colegio durante todo el proceso.

Por último, ha insistido en la necesidad de reforzar las medidas de prevención y protección frente a las agresiones en el ámbito sanitario, así como de mantener una política de tolerancia cero ante cualquier acto de violencia contra los profesionales.