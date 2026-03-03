Los farmacéuticos de Castilla-La Mancha piden que la nueva ley sea "transformadora" y evite los "desequilibrios territoriales"

La Federación Empresarial de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha (Fefcam) ha reclamado que la nueva Ley de Ordenación del Servicio Farmacéutico de la región garantice la sostenibilidad económica de las oficinas de farmacia y se convierta en una "herramienta transformadora" para el sector, en lugar de un mero ajuste técnico.

Tras analizar las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios de PP, PSOE y Vox a la ley del sector que está en plena tramitación, la federación ha considerado "esencial" que la planificación farmacéutica evite "desequilibrios territoriales, sobreconcentraciones urbanas y decisiones que puedan poner en riesgo el equilibrio de la red existente".

El presidente de Fefcam, Álvaro Carmena, ha defendido que la futura ley debe servir para consolidar "una farmacia en Castilla-La Mancha que sea vanguardia en servicios asistenciales, plenamente integrada y económicamente sostenible".

Carmena ha subrayado que la farmacia constituye en muchos municipios el primer punto de acceso al sistema sanitario, especialmente en zonas rurales, por lo que ha pedido que quede "plenamente integrada en la red asistencial".

Potencial profesional

A su juicio, los pacientes ya perciben esa realidad y ahora es el momento de que la normativa la consolide y permita aprovechar todo el potencial profesional del sector.

Entre los beneficios de una integración efectiva, el presidente de la patronal ha señalado la mejora de la continuidad asistencial, el refuerzo de la adherencia a los tratamientos y la reducción de desplazamientos innecesarios, un aspecto clave en áreas con población dispersa.

Asimismo, ha destacado que la figura del "farmacéutico regente", reforzada en el nuevo texto, debe tener un carácter "excepcional" y estar orientada únicamente a sostener el servicio de oficina de farmacia de manera puntual, garantizando en todo caso la seguridad jurídica.