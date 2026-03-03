CSIF exige al Sescam la exención de guardias de 24 horas "sin perjuicio salarial" para las madres lactantes

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) la exención para las trabajadoras de realizar guardias médicas de 24 horas sin sufrir perjuicios en sus retribuciones durante los primeros doce meses de lactancia natural.

El sindicato ha apuntado a la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo del pasado 15 de enero, que ratificaba este derecho para las profesionales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) en un conflicto colectivo en el que ha participado CSIF.

Según ha detallado, el fallo confirma que estas profesionales deben mantener de manera íntegra el complemento de atención continuada para evitar cualquier discriminación económica por el ejercicio de un derecho vinculado a la protección de la salud.

Para el sindicato, los fundamentos de la resolución se basan en "la evidencia científica que demuestra los perjuicios que las jornadas prolongadas y estresantes causan a la lactancia materna y a la salud de la madre y el lactante". Al no existir una evaluación específica de riesgos laborales para estas guardias, el fallo establece que la exención es una medida de adaptación necesaria y que la atención continuada forma parte de la jornada ordinaria exigible.

"Un largo camino"

"El Sescam todavía tiene un largo camino por delante para alcanzar una igualdad real entre hombres y mujeres y poner fin de una vez por todas a la discriminación por razón de sexo", ha expresado.

Por ello, ha instado al Servicio de Salud a que aplique esta reciente sentencia sobre lactancia de manera automática a todas las profesionales que estén en situaciones similares.

"Es necesaria la habilitación de salas de lactancia en todos los centros de trabajo del Sescam, para garantizar la protección de la maternidad de las trabajadoras, ya que la incorporación a la vida laboral supone uno de los motivos más importantes de abandono de la lactancia materna", ha sentenciado.