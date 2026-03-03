Arranca el servicio de Radioterapia Oncológica en el Hospital de Cuenca: unos 400 pacientes se tratarán al año

El Hospital Universitario de Cuenca ha iniciado este martes un servicio de Oncología Radioterápica, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), tras recibir la notificación favorable del Consejo de Seguridad Nuclear para la puesta en marcha de la instalación.

Las primeras sesiones se han programado para tres pacientes del área sanitaria conquense, marcando el inicio de un servicio que se estima atenderá a entre 350 y 400 pacientes al año, evitando desplazamientos a otros hospitales.

La unidad, con más de 1.600 m², cuenta con dos búnkeres, un acelerador lineal, sala de TC de simulación y espacios para radiofísica, protección radiológica y consultas.

La inversión en la creación del servicio ha superado los 7 millones de euros e incluye un equipo formado por cuatro radiofísicos, tres oncólogos radioterapeutas, cinco técnicos en Radioterapia y Dosimetría, dos enfermeros, dos técnicos auxiliares y un administrativo.

Nuevos servicios

Se prevé que el acelerador lineal permita realizar el 95 % de todas las técnicas de radioterapia prescritas en la región, garantizando tratamientos de alta precisión.

El servicio se enmarca en la planificación iniciada tras la reanudación de las obras del Hospital en 2015 y en el marco del Plan Integral contra el Cáncer de Castilla-La Mancha, que busca fortalecer toda la cadena de atención oncológica.

Desde 2015, el Gobierno regional ha destinado más de 37 millones de euros a la renovación de equipamiento y creación de nuevos servicios de radioterapia.

La puesta en marcha llega tras denuncias del Partido Popular de Cuenca, que había alertado de la situación "insostenible" que obligaba a pacientes oncológicos a desplazarse a otras provincias por el cierre del servicio de radioterapia del IVO, denunciando falta de planificación en la autorización del CSN y los retrasos en garantizar la atención local.

Con la apertura de este servicio, los pacientes de Cuenca podrán recibir tratamientos oncológicos sin salir de la provincia, mejorando la accesibilidad, la continuidad asistencial y la calidad de la atención sanitaria oncológica en Castilla-La Mancha.