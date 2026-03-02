Cientos de trabajadores del Sescam exigen a la Junta la negociación de la carrera profesional: "14 años esperando"

Cientos de profesionales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) han protagonizado este lunes una marcha en Toledo para exigir al Gobierno regional que inicie la negociación del complemento de la carrera profesional, una prestación que el colectivo no percibe desde hace 14 años.

La protesta, organizada por los siete sindicatos que forman la Mesa Sectorial del Sescam –CCOO, UGT, CSIF, SATSE, USICAM, USAE y CESM–, ha comenzado en las puertas del Hospital Universitario de Toledo y ha avanzado por la Avenida Río Guadiana hasta la sede central de la Administración sanitaria.

El responsable de Sanidad de UGT, Fernando Peiró, ha subrayado que tras las concentraciones anteriores, incluida la de Albacete, no tienen intención de detenerse. "Llevamos 14 años esperando la reanudación. Somos los únicos de todo el sistema nacional de salud que a día de hoy no tenemos esta posibilidad", ha afirmado.

Peiró ha criticado que la Junta, que exige igualdad de financiación entre comunidades autónomas, tampoco cumple con lo prometido a los profesionales del Sescam, a pesar de haber superado el ecuador de su tercera legislatura en el Gobierno regional.

14 años de promesas

Por su parte, Guillermo Rubio, vicepresidente de Sanidad de CSIF en Castilla-La Mancha, ha pedido al Sescam que "deje de mentir" a los trabajadores, denunciando que llevan 14 años con promesas incumplidas.

Rubio ha instado directamente a García-Page a derogar la ley de 2012 impulsada por María Dolores de Cospedal, que eliminó este complemento, y que todavía permanece vigente.

Marcha de profesionales del Sescam en Toledo. Javier Longobardo

El coordinador regional de USICAM, José Julián Castillo, ha reclamado al presidente regional que deje de "hablar de otras comunidades en platós de televisión" y se acerque a los hospitales de Toledo o Albacete para constatar personalmente la situación del sistema sanitario y de su personal.

"Decimos basta y lo que tiene que hacer es ponerse las pilas, negociar con nosotros la convocatoria de la carrera profesional porque el personal del Sescam le está mandando un mensaje de socorro", ha aseverado.

La marcha refleja el descontento de los trabajadores del Sescam ante la demora en la recaudación del complemento de carrera profesional, consolidando la presión sindical sobre la Junta para que cumpla con compromisos pendientes que afectan a todas las categorías del personal sanitario en Castilla-La Mancha.

El pasado jueves, durante el V Foro Económico Español de Castilla-La Mancha organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha en el toledano Cigarral de las Mercedes, el director general de Recursos Humanos y Transformación del Sescam, Íñigo Cortázar, aseguró que el Gobierno regional trabaja en la recuperación de la carrera profesional sanitaria.

"Estamos absolutamente de acuerdo en reactivarla. No cabe ninguna duda", afirmó, recordando que en 2015 el Ejecutivo partía de "menos 75 millones de euros" tras unos recortes que "fueron especialmente duros".

Explicó que en estos años se priorizó la contratación de personal, pero defendió que ahora "es el momento de recuperar la carrera profesional, con el concurso de todos", mostrándose "moderada, pero razonablemente optimista", aunque sin concretar plazos: "No quiero generar falsas expectativas".