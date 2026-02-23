El Sescam suspendió el 40 % de las cirugías previstas en Castilla-La Mancha durante la huelga de médicos

La huelga general de médicos convocada por el Sindicato Médico de Castilla-La Mancha y celebrada del 16 al 20 de febrero ha tenido un seguimiento del 16 al 20 % de los profesionales y la suspensión de intervenciones en el 40 %, lo que ha supuesto "menos suspensión que la primera semana de huelga", según ha informado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz.

Durante los cinco días de huelga convocados en la región, enmarcada además dentro de una reivindicación a nivel nacional, se han reclamado mejoras en la carrera profesional, condiciones laborales y la creación de un estatuto propio para la profesión médica.

Según el Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM) y el sindicato Simefyr, en algunos hospitales el seguimiento ha superado el 80 % de los facultativos, mientras que la administración ha afirmado cifras más bajas, entre un 16 y un 20 %.

Inauguración de la jornada de presentación de la Estrategia Sanitaria y Sociosanitaria de Enfermedades Raras. JCCM

Fernández Sanz ha advertido de este seguimiento antes de inaugurar la jornada de presentación de la Estrategia Sanitaria y Sociosanitaria de Enfermedades Raras de Castilla-La Mancha y ha destacado que los datos finales se terminarán de cerrar durante la tarde de este lunes.

Cirugías programadas

El paro programado, encadenado con otras situaciones similares producidas en enero, ha tenido un impacto desigual en la actividad sanitaria de la región, afectando especialmente al 40 % de las cirugías programadas, mientras se han mantenido los servicios mínimos.

En cuanto a la reunión de diálogo para comenzar la negociación, la cual los sindicatos estaban esperando una fecha definitiva y que finalmente se celebrará este lunes con el comité de huelga, se ha mostrado convencido de que habrá "un calendario fijado, sin duda, de negociación".

En este sentido, el SESCAM ha convocado de nuevo al Comité de Huelga los próximos 10 de marzo y 8 de abril, con el objetivo de seguir avanzando en el estudio y negociación de las reivindicaciones planteadas.

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha ha valorado la convocatoria de esta primera reunión como un paso necesario para retomar el diálogo, pero subraya que solo la adopción de compromisos concretos, verificables y acompañados de un calendario definido, especialmente en materia de Carrera Profesional, permitirá avanzar hacia una solución real del conflicto y evitar la reanudación de las movilizaciones.

Aunque se contempla la ausencia de avances reales por lo que los próximos días de paro están previstos para el mes de junio, concretamente los días: lunes 15, miércoles 17 y viernes 19.

Foro de negociación

El consejero ha subrayado que la Consejería no comparte la idea de un estatuto propio para los médicos, pero ha propuesto pedir al Ministerio crear un foro de negociación exclusivo para la profesión, tanto a nivel regional como nacional.

"Lo importante es discutir las cuestiones que sean exclusivas para la profesión y hacerlo en una mesa única", ha señalado Fernández Sanz.

Sobre la recuperación de la carrera profesional sanitaria, otra de las reivindicaciones de los médicos, el consejero ha destacado que la Junta ha ido "recuperando muchas cosas, "menos "lo que se llama carrera" porque, entre las prioridades, "no estaba la primera".

Además, ha asegurado que desde la Junta se seguirán proponiendo medidas para el nuevo modelo de carrera."Seguramente llegará un momento en que nos acerquemos las posturas entre Administración y sindicatos", ha señalado.