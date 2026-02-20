Castilla-La Mancha recibirá 7,1 millones de euros para la transformación digital del sistema sanitario

Imagen de archivo de la sede del Sescam en Toledo.

Castilla-La Mancha dispondrá de 7,1 millones de euros durante los próximos cuatro años para impulsar la transformación digital de su sistema sanitario, dentro del programa de Servicios Digitales Inteligentes acordado entre Red.es, el Ministerio de Sanidad y el Gobierno regional.

La inversión permitirá desarrollar proyectos de inteligencia artificial, telecuidados, monitorización remota de patologías crónicas, redes de interoperabilidad de imagen médica y el Plan de Atención Digital Personalizada.

El convenio, financiado con fondos FEDER y con un presupuesto total de 223 millones de euros para todo el sistema nacional de salud, se presentó este viernes en Toledo en la primera reunión del programa, según ha informado la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.

Juan Ángel Morejudo, director gerente de la Agencia de Transformación Digital de la Junta, ha asegurado que la región se convertirá en un "banco de pruebas tecnológico y normativo", sirviendo como modelo a nivel nacional y europeo.

Optimización de procesos

Morejudo ha destacado que la iniciativa permitirá mejorar la atención a pacientes mediante la inteligencia artificial, tanto en la asistencia directa como en la optimización de procesos internos del sistema.

Por su parte, Jesús Herrero, director general de Red.es, ha señalado que el convenio fortalecerá la atención a enfermedades raras y la monitorización de pacientes con patologías crónicas.

Asimismo, Juan Fernando Muñoz, secretario general de Salud Digital del Ministerio de Sanidad, ha subrayado el liderazgo de Castilla-La Mancha en proyectos como la interoperabilidad de imagen médica y el impulso de la salud digital en la región.

El programa se enmarca en la estrategia nacional de digitalización de la sanidad, con el objetivo de mejorar la eficiencia, la accesibilidad y la calidad asistencial a través de nuevas tecnologías.