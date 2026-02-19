UGT reclama al Sescam transporte adaptado para los pacientes psiquiátricos: "Los sanitarios están en riesgo"

El sindicato UGT ha denunciado que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) continúa realizando traslados de pacientes con patología psiquiátrica mediante ambulancias de Soporte Vital Básico, unos vehículos "diseñados para transporte sanitario general y no específicamente para este tipo de intervenciones".

Según ha detallado, la normativa estatal no contempla la existencia de ambulancias específicas para el traslado psiquiátrico. Por ello, estos traslados se realizan con ambulancias estándar dotadas habitualmente por dos Técnicos en Emergencias Sanitarias.

Sin embargo, uno de los profesionales debe permanecer solo en la cabina asistencial junto al paciente durante el traslado, lo que incrementa el riesgo ante posibles episodios de agitación, descompensación o conductas imprevisibles.

A esto se suma que los vehículos utilizados continúan incorporando equipamiento sanitario obligatorio potencialmente peligroso que, según denuncian los profesionales, no siempre puede retirarse o asegurarse completamente en este tipo de traslados.

"El aumento progresivo de intervenciones relacionadas con salud mental hace que este tipo de asistencias sean cada vez más frecuentes", han lamentado desde el sindicato.

Vehículos adaptados

Por todo ello, en diversas comunidades autónomas se han implantado vehículos adaptados para el traslado de pacientes psiquiátricos, con interiores despejados, sistemas de seguridad reforzados y protocolos específicos de actuación.

Los profesionales "consideran que este modelo mejora la seguridad del trabajador y del propio paciente", por lo que reclaman a Castilla-La Mancha avanzar en esta línea.

"A esta situación se suma la utilización habitual de ambulancias de Transporte No Asistido (TNA) como recurso de apoyo en determinadas zonas, especialmente rurales, debido a la limitación de recursos disponibles. Mantener estos vehículos como solución estructural, en lugar de transformarlos en unidades de Soporte Vital Básico, repercute directamente en la calidad asistencial", ha sentenciado el sindicato.