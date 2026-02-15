El Hospital de Parapléjicos lidera un esperanzador estudio sobre el dolor en niños con lesión medular

El Hospital Nacional de Parapléjicos, centro toledano de referencia estatal en lesión medular gestionado por el Gobierno de Castilla-La Mancha, ha liderado un estudio pionero sobre el dolor en niños y jóvenes con lesión medular que ha sido publicado en la prestigiosa revista científica Pain.

La investigación, financiada por la Fundación Koplowitz y desarrollada en el Laboratorio de Función Sensitivo-Motora, dirigido por Julian Taylor, concluye que el dolor asociado a la lesión medular de inicio pediátrico afecta aproximadamente a uno de cada dos jóvenes y se relaciona con factores emocionales y psicológicos, como la ansiedad, además de con signos sensoriales y genéticos.

"El trabajo se inspira en los descubrimientos de los Nobel de Medicina 2021, David Julius y Ardem Patapoutian, sobre los receptores que permiten percibir calor, frío, dolor y presión. Su aportación sentó las bases para comprender cómo estímulos externos se convierten en señales eléctricas en el cerebro, un conocimiento que ahora aplicamos al estudio del dolor en la lesión medular pediátrica", ha explicado Julian Taylor.

“Según los resultados, aproximadamente la mitad de los jóvenes evaluados presentan dolor clínicamente relevante y este se asocia a factores emocionales y psicológicos, además de signos sensoriales y también genéticos", ha añadido.

El estudio identifica, además, variantes genéticas que aumentan o disminuyen la probabilidad de desarrollar distintos tipos de dolor, lo que abre la puerta a futuros proyectos de medicina de precisión y a colaboraciones multicéntricas para validar nuevos marcadores pronósticos y terapias.

Terapias más efectivas

Por su parte, Inmaculada Castillo ha subrayado que "la relevancia de los hallazgos moleculares reside en que identificar factores genéticos vinculados al dolor abre una vía prometedora hacia terapias más precisas y efectivas, lo que puede traducirse en mejor alivio del dolor y mayor calidad de vida para niños y jóvenes".

El trabajo adopta un enfoque integral al integrar información clínica, sensorial y psicológica con el objetivo de detectar señales tempranas y evitar que el dolor se cronifique o derive en complicaciones.

"La correcta evaluación del dolor en la población infantil es, a la vez, un reto y un objetivo prioritario en Pediatría. Las exhaustivas evaluaciones realizadas en el estudio se diseñaron siguiendo las líneas de la medicina individualizada: permiten determinar la causa, favorecer la detección precoz y orientar un tratamiento dirigido, evitando su empeoramiento y/o la aparición de complicaciones", ha señalado Elisa Dolado, responsable de la Sección Pediátrica del centro.

Modelo biopsicosocial del dolor

El estudio refuerza además el modelo biopsicosocial del dolor. "Este estudio refrenda el modelo biopsicosocial del dolor, lo cual es trascendental porque muestra lo importante que es tener en cuenta los factores psicológicos, además de los físicos, en el manejo de estos pacientes. La evaluación psicológica es una herramienta esencial para facilitar un correcto abordaje del dolor en esta población", ha explicado Jordi Miró, director de la Cátedra de Dolor Infantil de la Universitat Rovira i Virgili–Fundación Grünenthal.

En la misma línea, la fisioterapeuta Marta Ríos ha afirmado que "otro aspecto innovador del estudio es el empleo de nuevas herramientas de evaluación clínica para el dolor, que permiten una evaluación fiable y detallada desde etapas tempranas en la población pediátrica con lesión medular, lo que facilitará la selección de estrategias de tratamiento más adecuadas".

El responsable de la Unidad de Dolor de Parapléjicos, Francisco Calderón Muñoz, ha destacado que "en estos pacientes es clave tratar el dolor en estadios iniciales, especialmente el dolor neuropático, porque puede mejorar de forma significativa su calidad de vida".

Por último, Beatriz Huidobro-Labarga, investigadora vinculada al Hospital Infantil Universitario Niño Jesús y coautora del estudio, ha señalado que "este tipo de evaluación y abordaje podría mejorar el pronóstico en términos de discapacidad, uso de recursos sanitarios y calidad de vida del niño y la familia".