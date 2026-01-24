El PP acusa a Page de dejar "de la mano de Dios" a la sanidad en Castilla-La Mancha y denuncia el "colapso" del sistema

El coordinador general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Moreno, ha denunciado este sábado que el único interés del presidente regional, Emiliano García-Page, en materia de sanidad es "tapar" la grave situación que atraviesa el sistema y no aportar soluciones reales a los problemas que sufren pacientes y profesionales.

Moreno ha hecho estas declaraciones a las puertas del Hospital de Albacete, donde ha subrayado que la Atención Primaria está "dejada de la mano de Dios" y que la falta de recursos humanos y materiales está provocando saturación en los servicios de urgencias, tanto ambulatorias como hospitalarias, especialmente en las provincias de Albacete y Toledo.

Según el portavoz sanitario del PP, "no se puede dar una cita en Atención Primaria para más de 12 días", lo que obliga a muchos pacientes a recurrir a urgencias, aumentando el "colapso" del sistema.

Crecen las listas de espera

En cuanto a la atención hospitalaria, Moreno ha alertado de que las listas de espera suman un total de 93.757 pacientes entre consultas externas, pruebas diagnósticas y cirugía, y que han crecido casi un 11 % desde que Page preside la región.

"No irá tan bien la sanidad como dice Page cuando, desde que él es presidente, hay más personas esperando una intervención quirúrgica", ha afirmado, denunciando además que las cifras oficiales son "falsas". Así, ha recordado que en diciembre de 2025 la Junta informó que solo cuatro personas esperaban atención especializada en el Hospital de Albacete.

Moreno ha denunciado igualmente que los profesionales del Hospital de Albacete han recibido un correo electrónico del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) en el que se les advierte de posibles medidas disciplinarias si difunden imágenes del colapso en los servicios, "una muestra clara de que Page solo quiere tapar los problemas y no solucionarlos".

El dirigente popular ha añadido que pacientes han llegado a esperar hasta tres días para ingresar y que el déficit estructural en urgencias es "gravísimo".

El PSOE lo achaca a la gripe

Álvaro Gutiérrez en Fitur.

Gutiérrez ha subrayado que el actual Ejecutivo regional está avanzando en la infraestructura y ha defendido que los problemas de congestión derivados de la epidemia de gripe se viven en toda España, cuestionando cómo habría sido la gestión sanitaria durante los años de recortes del PP.

Moreno ha concluido asegurando que "Emiliano García-Page es altamente perjudicial para la salud de los castellanomanchegos" y ha insistido en que la inacción del Gobierno regional está poniendo en riesgo tanto a pacientes como a profesionales sanitarios.