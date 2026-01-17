El Hospital de Tomelloso, único de Castilla-La Mancha en un proyecto nacional para aplicar la medicina personalizada



La medicina personalizada, en pleno auge en los últimos años, se basa en adaptar el tratamiento a las características genéticas de cada paciente, lo que permite seleccionar con mayor precisión el medicamento más adecuado y reducir los efectos secundarios, ha informado el Sescam este sábado en nota de prensa.



Este enfoque mejora la eficacia terapéutica y optimiza el uso de recursos gracias a la utilización de biomarcadores farmacogenéticos, es decir, variaciones genéticas que influyen en la acción, toxicidad o metabolismo de los fármacos.



El proyecto iPHARMGx, coordinado por el Hospital Universitario La Paz de Madrid a través de su Servicio de Farmacología Clínica persigue establecer una plataforma para evaluar de forma ágil la efectividad y eficiencia de estrategias de genotipado anticipado de biomarcadores farmacogenéticos en el Sistema Nacional de Salud.



El genotipado anticipado consiste en analizar previamente el ADN del paciente para detectar variantes genéticas que influyen en su respuesta a determinados medicamentos, permitiendo así elegir el fármaco más adecuado o ajustar la dosis antes de iniciar el tratamiento.

Un millón de euros de financiación

Esta iniciativa cuenta con financiación del Instituto de Salud Carlos III, cercana al millón de euros, y la participación de más de 60 investigadores de once hospitales de toda España, la Universidad Autónoma de Madrid y la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Instituto de Salud Carlos III.



Dentro de esta iniciativa, el Hospital General de Tomelloso ha reclutado a los primeros pacientes del estudio PREVESTATGx, un ensayo clínico que evalúa la eficacia, seguridad y coste-eficacia de una estrategia de genotipado anticipado en personas con riesgo de enfermedad cardiovascular y candidatas a recibir estatinas de alta o moderada intensidad. Las estatinas son medicamentos utilizados para reducir los niveles de colesterol en la sangre y prevenir enfermedades cardiovasculares.



El objetivo es evaluar si una estrategia de ajuste de dosis en base a perfil genético reduce significativamente la aparición de síntomas musculares asociados a estatinas, especialmente miopatías (dolores musculares). Estos síntomas asociados a estatinas, aunque poco frecuentes, pueden ser graves.

El Hospital de Tomelloso es el único centro de Castilla-La Mancha que participa en este proyecto. El equipo investigador está liderado por los doctores Modesto Maestre Muñiz (Servicio de Medicina Interna), Emilio José Laserna Mendieta (Servicio de Análisis Clínicos y Unidad de Investigación) y Leticia Rodríguez Alcolado (Unidad de Investigación).