Cierra el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca tras 62 años de servicio: fue uno de los 100 mejores centros de España

Foto de familia de los últimos profesionales que han atendido en el Virgen de la Luz de Cuenca. JCCM

Tras 62 años de servicio, el cierre definitivo del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca se ha materializado este viernes con el envío del último convoy de caravanas de ambulancias que ha trasladado a los pacientes ingresados en el ya clausurado sanatorio hasta el Hospital Universitario de la capital conquense.

La derivación se ha producido justo un año después de la inauguración de las nuevas instalaciones del Universitario, un acto en el que participaron los reyes de España, don Felipe y doña Letizia.

Amadora, de 92 años, y María Paz, de 72 años, han protagonizado uno de los momentos más simbólicos, especiales y emocionantes de la historia del Virgen de la Luz: han sido las últimas pacientes en abandonar la quinta planta del hospital. "Todo estos últimos días ha ido muy bien", ha agradecido Amadora a los profesionales en declaraciones recogidas por Europa Press.

Ambas mujeres han estado acompañadas por sus doctores, María José Hervás y Luis de Benito, sus enfermeras Lorena Lapont y Beatriz Cañas, y por el resto de profesionales que les han atendido durante su estancia en el centro recién cerrado.

"Hemos vivido momentos muy felices, también hemos llorado, hemos despedido a muchos compañeros y hemos empatizado con muchos pacientes, a los que hemos querido, a algunos más que a otros", ha bromeado Cañas.

Con la despedida han aflorado sentimientos de tristeza y pena por tanta "vida que ha transcurrido aquí", también un mensaje de esperanza "porque allí, en el nuevo hospital Universitario, seguiremos haciendo todo lo que podamos por la salud de nuestros pacientes", han comentado los sanitarios.

El Virgen de la Luz le ha pasado el testigo al Universitario "a lo grande", según ha explicado el gerente del área integrada de Cuenca, José Antonio Ballesteros. "Han sido 62 años maravillosos en los que ha realizado una función espectacular para todos los que lo han necesitado".

María Paz y Amadora han sido las últimas pacientes en recibir el alta en el hospital recién clausurado. JCCM

Ballesteros ha presumido de haber tenido al centro sanitario de avenida de los Alfares "entre los cien mejores hospitales públicos de España". En concreto, "el monitor de reputación sanitaria nos colocó en el puesto número 38".

El emotivo cierre del vetusto hospital ha contado con la participación y el protagonismo de los profesionales, un adiós que se ha escenificado con una invitación a tres de sus últimos gerentes: Jesús Val, Manuel Tordera y Juan Luis Bardají.

Detalles del traslado

El actual gerente ha agradecido el trabajo de quienes se han afanado en el traslado de un hospital a otro; también ha ensalzado tanto la labor de los que han impulsado la apertura del Universitario como de los que se han encargado de "cerrar y jubilar bien" al Virgen de la Luz.

Ballesteros ha insistido en el esfuerzo de la plantilla, una nómina de 1.700 trabajadores a la que se han sumado otros 400 nuevos profesionales. El gerente ha subrayado que tanto el personal de especialistas como el de atención primaria "han cumplido su cometido" para garantizar el éxito del traslado a las nuevas instalaciones sanitarias.

La mudanza ha supuesto un verdadero "test de estrés" para el nuevo hospital. A pesar de la complejidad, se ha mantenido la atención a más de 1.500 pacientes diarios en consultas ambulatorias. Además, el centro ha arrancado con casi el 50 % de su actividad quirúrgica, un hito que el gerente ha calificado como "algo realmente insólito en un traslado de este tipo".

Durante esta fase inicial, la dirección ha programado y activado 22 quirófanos que ya "están rindiendo a pleno pulmón". Los servicios médicos han atendido más de un millar de urgencias con absoluta normalidad. Asimismo, el centro ha iniciado este viernes la actividad en áreas críticas como el hospital de día oncohematológico y el servicio de diálisis.

Ballesteros ha expresado su compromiso personal y el de todo el equipo por alcanzar la "excelencia" en la sanidad conquense. El gerente ha resaltado que se ha garantizado la intervención urgente de todos los pacientes que lo han requerido mientras se completaba la puesta en marcha de los nuevos servicios especializados.