La Junta da por "resuelta" la crisis del cribado de cáncer en Talavera de la Reina y PP y Vox exigen la dimisión del consejero

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha defendido este jueves en el pleno de las Cortes que la crisis del cribado de cáncer de mama en la comarca de Talavera de la Reina "está resuelta". Una respuesta ante las críticas de Partido Popular y Vox, que han vuelto a pedir su dimisión.

Fernández Sanz ha expresado que la situación fue "sobrevenida" porque el centro adjudicatario para realizar las pruebas dio por concluida su actividad el 30 de mayo "de forma unilateral y sin previo aviso". Y ha explicado que desde primeros de julio se llevaron a cabo las "comunicaciones administrativas pertinentes para suspender el contrato y programar alternativas".

Ha afirmado que las mamografías que se hicieron hasta entonces estaban informadas y derivadas las mujeres cuya prueba había arrojado alguna sospecha. Y se estableció un plan de respuesta para citar a las mujeres en el Hospital de Talavera y un acuerdo con el centro Quirón Salud y el Hospital Parque Marazuela para el cumplimiento del programa de cribado.

"El programa se ha armonizado y las 5.000 mujeres han sido invitadas a participar en él. En noviembre terminó y todas las pruebas han sido realizadas. La oposición ha querido dar a la situación categoría de crisis de primer nivel y ha intentado amplificarla y hacerla resonar con mensajes alarmistas y desproporcionados que carecen del más mínimo rigor", ha lamentado.

Además, ha criticado que la oposición ha llevado a cabo "una campaña de confusión intencionada" en la que ha hablado de "escándalo, dejadez, incapacidad de gestión". "Incluso han dicho que se han puesto en riesgo la vida de miles de mujeres con la intención de arañar un puñado de votos", ha sentenciado.

La oposición pide su dimisión

Por su parte, el diputado regional del PP Juan Antonio Moreno Moya ha cargado contra el Gobierno regional por querer "dar carpetazo al asunto en el pleno en diez minutos".

"No ha contado la verdad, ha mentido y ha puesto en riesgo la salud de miles de mujeres. El consejero debería abandonar", ha expresado.

Asimismo, ha lamentado que el Ejecutivo regional "no dio una respuesta a la crisis hasta que un medio nacional desnudó sus vergüenzas". "No pretendía hacer nada porque lo que anunció fue un nuevo contrato para la realización de estas pruebas, pero para el año 2026, 2027 y 2028. Y no para las mamografías pendientes de 2025", ha lamentado.

Por otro lado, el presidente del grupo parlamentario Vox, David Moreno, ha definido la situación como "uno de los mayores escándalos sanitarios de la región de los últimos años".

Y ha lamentado que el consejero de Sanidad "no haya pedido disculpas por los cinco meses de "retraso, dejadez y abandono a miles de mujeres".

Por ello, ha exigido la "reprobación inmediata, la dimisión o el cese de Fernández Sanz". "Ha ido al pleno a quitar hierro al asunto y dar más excusas", ha finalizado.