Nueva agresión de un paciente a una trabajadora en el centro de salud Tomelloso II: "Le tiró un documento a la cara"

CSIF ha denunciado una nueva agresión verbal al personal administrativo del centro de salud Tomelloso II. El sindicato ha detallado que ocurrió el pasado lunes, cuando un paciente pidió cambiar la localización de su intervención quirúrgica para la que ya tenía fecha en el Hospital de Tomelloso.

En ese momento, la trabajadora de la administración informó que al tener ya una cita concertada para su intervención debía rellenar una instancia que sería tramitada y elevada a la gerencia. Y pasado un tiempo recibiría respuesta.

El hombre comenzó a arremeter verbalmente contra ella, gritándole que quería que le cambiara la sede y que tenía que ser "ya mismo". Asimismo, vociferó que debía hacerlo esa trabajadora y que de no ser así "sería la responsable directa de lo que le pudiese ocurrir durante la intervención".

Pese a los intentos para que el paciente se calmara y entrara en razón, "la agresividad y los aspavientos fueron en aumento, llegando incluso a arrojarle a la cara la instancia que le había proporcionado para formalizar el trámite".

Primer día con vigilante

Los hechos se produjeron el primer día en el que las instalaciones volvían a contar con vigilante de seguridad. Un facultativo y el vigilante de seguridad hablaron con el hombre, pero al ver que no se avenía a razones ni desistía en su actitud el propio personal llamó a la Guardia Civil, que se personó en el lugar de los hechos y sacó al exterior del centro al paciente.

El suceso ya ha sido denunciado a la Guardia Civil, que ha confirmado que no es la primera vez que tiene este tipo de comportamientos.

"Es inadmisible que este tipo de sucesos sigan produciéndose y más aún en este centro sanitario, el más conflictivo de toda la provincia. Esto demuestra la necesidad de mantener al personal de vigilancia", ha asegurado el delegado de CSIF Sanidad en el área Mancha Centro, Alberto Rosales.

Por ello, CSIF pide que el centro de salud Tomelloso II sea declarado "especialmente conflictivo", lo que justificaría la asignación de recursos, de manera que las autoridades podrían dirigir recursos policiales adicionales a esta zona de mayor riesgo.