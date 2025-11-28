Mediciones adicionales en el laboratorio del Hospital de Toledo donde no cesan las intoxicaciones

La Dirección del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo ha procedido a informar a la Inspección de Trabajo y al Comité de Seguridad y Salud sobre las nuevas mediciones que se están llevando a cabo y de nuevas medidas de reorganización en el área de Anatomía Patológica con el objetivo de "reforzar la seguridad y proteger la salud de los profesionales".

De esta manera, el servicio de Prevención de Riesgos Laborales continúa con la programación de las mediciones ambientales, tanto de formaldehído como de compuestos orgánicos volátiles "en el momento de mayor incidencia de síntomas" en esta área, "cumpliendo con el requerimiento de la Inspección de Trabajo", ha informado este viernes el centro hospitalario en una nota de prensa.

Asimismo, se está asegurando que se mantienen las condiciones de ventilación, se están llevando a cabo las mediciones de compuestos volátiles para garantizar que los niveles continúan bajos y se valorarán diferentes soluciones que permitan modificar el sistema de recogida de vertidos químicos con el fin de reforzar la seguridad de los profesionales.

Por otro lado, la consultora externa Ambisalud ha completado un informe técnico en todos los laboratorios del hospital, que ha señalado que los resultados se encuentran dentro de los parámetros "aceptables" y que la situación es "satisfactoria".

Por su parte, el servicio de Radiofísica, que previamente realizó las mediciones necesarias para la apertura del servicio de Radiología, ha llevado a cabo nuevas mediciones puntuales con detectores de radiación y ha confirmado los resultados iniciales.

No obstante, se han colocado dosímetros en varios puntos del laboratorio para evaluar los niveles de radiación durante la actividad asistencial habitual y se va a proceder a habilitar nuevos espacios dependientes de Anatomía Patológica.

Vigilancia de la salud y EPIS

También el servicio de Prevención de Riesgos Laborales mantiene activa la vigilancia de la salud del personal para realizar de nuevo una evaluación, así como el uso obligatorio de equipos de protección individual (EPIS) para todos los profesionales que desarrollan su labor en los laboratorios de Anatomía Patológica y la sala de tallado.

De igual modo, se han reforzado los recursos humanos en el servicio mediante nuevas contrataciones para asegurar los tiempos de descanso para los profesionales.

Además, el servicio de Prevención de Riesgos Laborales y la Dirección del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, junto a la empresa concesionaria, vienen realizando desde el pasado mes de noviembre actuaciones técnicas de revisión de instalaciones y del equipamiento, así como mediciones para garantizar la actividad asistencial y la seguridad de los trabajadores, "siempre en base a los criterios técnicos y objetivos y a las recomendaciones de los expertos".