Núñez pide una sanidad "sin fronteras" y apuesta por el convenio sanitario entre Castilla-La Mancha y Madrid

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reivindicado una sanidad “sin fronteras” y ha apostado por la puesta en marcha de un convenio sanitario con la Comunidad de Madrid del que se beneficien los vecinos de las zonas limítrofes en las provincias de Toledo y Guadalajara.

Núñez se ha expresado en estos términos durante la gala de entrega de los XVII Premios Poco Frecuentes en Madrid, en la que además de intervenir ha entregado un reconocimiento al director gerente del Hospital de la Paz de Madrid, Rafael Pérez-Santamarina.

El líder 'popular' ha reivindicado durante su discurso que la salud “no entiende de fronteras”, por lo que "nunca me verán haciendo trincheras”, menos en un momento como este, en el que la España de las autonomías tiene “tanta importancia”. Por eso ha vuelto a reivindicar que la salud “no sea un motivo de división, sino todo lo contrario, tiene que abrir las puertas”, ha informado el PP.

En ese punto, Núñez ha vuelto a hacer referencia a la necesidad de poner en marcha el convenio sanitario entre Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid, argumentando que “todas las administraciones públicas tenemos la obligación de trabajar pensando en el ciudadano, en la persona que tiene un problema y tratando de evitarlo a aquel que tiene necesidad de recibir atención sanitaria el hecho de que la misma sea compleja a razón de la burocracia o las discusiones entre autonomías”.

Por ello, ha subrayado la necesidad de poner “la salud por delante, el paciente por delante y escuchar a los colectivos como es el caso del de enfermedades poco frecuentes que se preocupan por una parte de la población que necesita el cuidado y la atención de todos”.

Entrega de premios

Núñez ha aprovechado la ocasión para señalar que los premios que se han entregado son "un motivo de satisfacción" sustentados por la asociación Poco Frecuentes que ha demostrado que ha sabido contar “con los mejores” para caminar con fortaleza, escuchar a las personas que lo necesitan y trabajar “sin desfallecer” por lograr un objetivo que es mejorar la salud y la vida de nuestros vecinos.

Por último, Núñez ha felicitado a todo el colectivo organizador de los Premios Poco Frecuentes, y en especial a su presidente, Jesús Ignacio Meco, a quien ha animado a seguir trabajando por la salud de nuestros paisanos, afirmando que, en Castilla-La Mancha y en el PP-CLM van a seguir teniendo a unos “leales colaboradores para que su labor siga creciendo y siendo protagonista de la vida y la salud de tantísimos paisanos que los necesitan y los van a tener a su lado”.