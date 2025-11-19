Castilla-La Mancha reforzará su presupuesto Sanidad en 2026: gastará 2.044 euros por persona cada día

El consejero de Sanidad comparece en la Comisión de Presupuestos de las Cortes de Castilla-La Mancha. JCCM

La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha destinará en 2026 más de 4.069 millones de euros a la atención sanitaria, representando el 40% del total del presupuesto autonómico, según ha anunciado el consejero Jesús Fernández Sanz durante la presentación de los presupuestos.

Esta inversión permitirá destinar 11,1 millones de euros diarios a la Sanidad, un 70% más que en 2015, cuando Emiliano García-Page asumió la presidencia de Castilla-La Mancha, y situará el gasto por persona en 2.044 euros, superando en más de 130 euros la cifra de 2025.

Fernández Sanz ha destacado que esta inyección presupuestaria permitirá continuar con la modernización de los hospitales y centros de salud de la región, al tiempo que se impulsan nuevas estrategias en salud comunitaria, salud digital y atención oncológica.

En este sentido, la Dirección General de Salud Pública incrementará sus recursos para reforzar programas de prevención, vacunación y promoción de la salud, mientras que la Dirección General de Planificación y Farmacia liderará la implementación del nuevo Plan de Salud 2026-2030.

Impulso significativo

La atención primaria y la infraestructura hospitalaria recibirán un impulso significativo. En la última década, la región ha construido medio millón de metros cuadrados de instalaciones sanitarias, con proyectos como el traslado al Hospital Universitario de Cuenca, la apertura del Edificio Polivalente del Hospital de Albacete y la conexión del Hospital Universitario de Guadalajara, así como los avances en los nuevos hospitales de Puertollano y Albacete.

En paralelo, desde 2015 se han abierto 33 nuevos centros de salud y reformado más de 200 consultorios locales, y para 2026 se prevé la apertura de nuevos centros en Alcoba de los Montes, Manzanares, Los Valles, Cabanillas del Campo, Bargas y Albacete 3, así como el inicio de obras en varias localidades de todas las provincias.

Plan Integral contra el Cáncer

Uno de los principales ejes de inversión será el Plan Integral contra el Cáncer, que se presentará a principios de 2026.

Este plan abarcará desde la prevención y promoción de hábitos saludables hasta la mejora del diagnóstico precoz y la incorporación de tratamientos innovadores como la inmunoterapia y las terapias CAR-T.

La estrategia también contempla fortalecer la investigación y garantizar la humanización de la atención a pacientes oncológicos, apoyada por los servicios de Medicina Nuclear, Oncología Radioterápica y Protección Radiológica ya presentes en todas las provincias.

Innovación sanitaria

La innovación tecnológica y la salud digital también tendrán un papel destacado. La implantación de sistemas de información hospitalarios multicéntricos, la mejora de la prescripción y administración de fármacos, la gestión de datos genómicos mediante SIGENES y la telemonitorización de pacientes crónicos serán algunos de los avances que permitirán una atención más precisa, segura y personalizada.

Asimismo, se crearán nodos regionales para enfermedades minoritarias (UNICAS), reforzando el seguimiento de patologías complejas y poco frecuentes.

El consejero Fernández Sanz ha subrayado además que 2026 será el año con la mayor Oferta de Empleo Público de la historia del SESCAM, con casi 5.400 plazas repartidas en 97 categorías, lo que permitirá reforzar la plantilla sanitaria y consolidar la atención de calidad en toda la región.