La Audiencia Provincial reabre las diligencias por las intoxicaciones en el laboratorio del Hospital de Toledo

La Audiencia Provincial de Toledo ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por CSIF por un posible delito contra los derechos de los trabajadores en materia de salud laboral por los problemas de salud que continúan sufriendo los trabajadores de la zona de laboratorios del Hospital Universitario de Toledo (HUT).

Se trata de un recurso de apelación que la Central Sindical había interpuesto contra el auto de archivo de las diligencias que pedían el cierre del Laboratorio de Anatomía Patológica y que el Juzgado de Instrucción nº 1 de Toledo había firmado en contra del criterio de la Fiscalía.

En esta alegación, CSIF considera que "ni la dirección-gerencia del Complejo Hospitalario de Toledo ni la Consejería de Sanidad han llevado a cabo las medidas necesarias ni con la urgencia requerida para garantizar la salud y seguridad de los trabajadores".

En un comunicado, recuerdan que ha pasado un año desde que los primeros profesionales comenzasen a enfermar y la plantilla del Laboratorio de Anatomía Patológica, Genética, Microbiología, Bioquímica y Hematología continúa a día de hoy sufriendo síntomas compatibles con intoxicaciones recurrentes: mareos, cefaleas intensas, vómitos, irritaciones respiratorias y cutáneas, sangrados nasales, alteraciones tiroideas o ferropenia, entre otros.

CSIF entiende que la concesionaria del HUT, el Sescam y la Consejería de Sanidad tienen la obligación de salvaguardar la salud y seguridad y, por tanto, entiende "absolutamente inadmisible" que los trabajadores continúen enfermando sin que se aporten soluciones.

En este sentido, recuerdan que han acudido al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para descartar que no se esté produciendo una exposición radiológica o electromagnética en la zona de laboratorios.