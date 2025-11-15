Un prestigioso premio reconoce a la atención al parto del Hospital de Ciudad Real como la mejor de España

El proceso de atención al parto del Hospital General Universitario de Ciudad Real ha sido galardonado con el premio Best Spanish Hospitals Awards (BSH) en el apartado de Evaluación Sanitaria Basada en el Valor.

Según la organización, es el hospital público de alta tecnología que presenta un mejor indicador combinado de valor para el paciente. Un valor que se obtiene con una fórmula que mide la satisfacción de los usuarios y la atención médica.

Para conocer la opinión, la Unidad de Calidad de la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real contactó con 40 mujeres que dieron a luz en el hospital el año pasado y las sometió a dos cuestionarios. Uno de ellos sobre su experiencia personal en el hospital y grado de satisfacción durante el parto y otro con preguntas sobre su estado de salud pasados unos meses. En ambos las respuestas mostraron unos resultados muy positivos.

El jefe de servicio de Ginecología y Obstetricia, Carlos López de la Manzanara, ha expresado que este alto grado es "motivo de alegría porque las respuestas demuestran que la calidad percibida es muy buena".

"Es el éxito del trabajo en equipo, de todos los profesionales sanitarios que intervienen en el parto y atienden el puerperio inmediato en planta, matronas, enfermería, auxiliares, celadores, ginecólogos, neonatólogos. Eso facilita la asistencia a la paciente y promueve el cuidado del recién nacido", ha afirmado.

Según ha detallado, se trata de "un proceso cada vez más centrado en el paciente donde se intenta respetar en la medida de lo posible el plan de parto que ha elegido, salvaguardando siempre el bienestar de la madre y del bebé".

"Intentamos favorecer cada vez más la parte humanizada, el contacto piel con piel, la cesárea humanizada, promover la lactancia precoz y el apego temprano con la madre, que es muy importante para el desarrollo socio-emocional del bebé", ha asegurado.

Los premios BSH los convoca la consultora Higia Benchmarking para reconocer la excelencia de hospitales españoles públicos y privados mediante el análisis de más de un centenar de procesos clínicos con indicadores objetivos ajustados por casuística y valorar la eficiencia, eficacia, adecuación, prevención, calidad y seguridad del paciente.