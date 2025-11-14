Castilla-La Mancha iniciará el cribado de cáncer de pulmón en 2026 tras una prueba piloto en Albacete

El Gobierno de Castilla-La Mancha está llevando a cabo una prueba piloto en Albacete para poner en marcha el cribado de cáncer de pulmón a lo largo del próximo año 2026. Un programa de prevención que será "absolutamente novedoso y clave para detectar de manera lo más anticipada la enfermedad".

Así lo ha indicado el vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, que ha destacado el "buen funcionamiento" de los programas de cribado de cáncer de mama, cérvix y colon que ya funcionan en la comunidad autónoma.

Durante la inauguración III Congreso de Castilla-La Mancha de Personas con Cáncer y Familiares en Cuenca, el vicepresidente ha recordado que este nuevo programa fue avanzado en el Debate sobre el Estado de la Región por el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page.

Martínez Guijarro ha desgranado que el cribado de cáncer de mama alcanza en la región al 80 % de las mujeres invitadas a realizarse la prueba, mientras que en el de cérvix la participación llega al 67 % y en el de colon al 32 %.

"Pese al buen funcionamiento, hay que incrementar estos porcentajes y animar a participar en los programas de prevención, tanto a las mujeres como a los hombres", ha afirmado.

"Renovación tecnológica"

Por otro lado, el vicepresidente primero ha destacado la inversión de la Junta de Castilla-La Mancha en "renovación tecnológica sanitaria" en los últimos diez años, cifrando en 800 millones de euros el montante. "Esto sitúa a la autonomía entre los tres primeros puestos pese a que venía del último lugar de España en 2015", ha afirmado.

El objetivo era que todas las provincias contaran con servicios de Medicina Nuclear, Oncología Radioterápica y Protección Radiológica, para que "lo relacionado con el tratamiento oncológico no fuera dependiente de decisiones de ningún consejo de administración de ninguna empresa".

"Esta misma semana ha concluido el calibrado del acelerador nuclear del Hospital Universitario de Cuenca. Hoy viernes se ha comenzado la instalación del software en la máquina y, una vez instalado, hay que esperar al certificado del Consejo de Seguridad Nuclear para que el servicio se preste a principios de 2026", ha sentenciado.