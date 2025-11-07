El PP lamenta la dimisión de dos profesionales sanitarios de Almansa por presiones para "maquillar las listas de espera"

El portavoz en materia sanitaria del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Moreno Moya, ha denunciado que el coordinador médico y la supervisora de Enfermería del Centro de Salud de Almansa (Albacete) han presentado su dimisión ante el Sescam por las presiones que han recibido para "maquillar" las listas de espera.

Moreno Moya, que ha estado acompañado por la también diputada regional Tania Andicoberry; el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Almansa, Javier Sánchez Roselló y concejales ‘populares’, ha explicado que esta renuncia se debe a "las imposiciones que desde la Gerencia Integrada de Almansa les han tratado de imponer para incrementar la presión de las agendas" de médicos y enfermeros de este centro sanitario.

"El coordinador médico y la supervisora de Enfermería han reaccionado en conciencia, en defensa de los pacientes de Almansa, algo que desde el PP de Castilla-La Mancha elogiamos por haber antepuesto los intereses de los vecinos de esta comarca a los intereses espurios del gerente de este Área de Salud, que trata de imponer unos tiempos insuficientes para atender a los pacientes” ha expresado el diputado regional.

Moreno ha incidido en que la actitud de estos dos profesionales denota que "la gestión de Page es nefasta" en materia de Sanidad, al tiempo que ha prometido que "desde el PP vamos a luchar para que esta situación se revierta lo antes posible".

Además, ha precisado que en Almansa "llueve sobre mojado", ya que esta situación se suma a "la pérdida de la Unidad de Cuidados Intensivos o la falta de especialistas en el hospital " que provoca que una lista de espera quirúrgica de casi 400 personas.

“Exigimos a Page que reponga los profesionales sanitarios que sean necesarios para que los ciudadanos de Almansa estén bien atendidos porque su nefasta gestión está provocando daños a la salud de los vecinos de esta comarca”, ha concluido Juan Antonio Moreno.

Sánchez Roselló

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Almansa, Javier Sánchez Roselló ha señalado que este hecho "marca un antes y un después en la Sanidad de la comarca" porque son "los propios profesionales del Centro los que han dicho basta ya al deterioro de la calidad asistencial en nuestra localidad”.

“Hay que agradecer a los sanitarios que, con los medios de que disponen, realizan el trabajo más eficiente posible, pero la responsabilidad precisamente de médicos y enfermeros es el de dar un servicio de calidad y garantía y eso es lo que tratan de preservar con su rechazo a la presión que tratan de imponerles” ha zanjado Roselló.