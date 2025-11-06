Paco Núñez, presidente del PP CLM: "Puede haber mujeres de la provincia de Toledo que sufran cáncer y no lo sepan"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha intensificado este jueves la presión sobre el Gobierno regional por lo que considera una gestión deficiente de los programas de detección precoz del cáncer de mama. Durante un encuentro con el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, Núñez ha denunciado la "situación de enorme gravedad e incertidumbre" que, a su juicio, atraviesan las mujeres de la provincia de Toledo.

"Primero fue la comarca de Talavera de la Reina y ahora también la zona de Toledo", ha recordado el líder regional del PP, en referencia a los supuestos retrasos en las pruebas de cribado que afectarían a las mujeres de localidades como San Pablo de los Montes o Quintanar de la Orden.

Según fuentes de la Consejería de Sanidad, preguntadas por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, tales retrasos no existen ya que todas las pruebas previstas se completarán antes de que acabe 2025, cumpliendo con el compromiso de que se haga una mamografía cada dos años naturales a todas las mujeres en edad de pasar por el cribado. Es decir, consideran que, aunque la prueba de 2023 se hiciese en los primeros meses del año, se puede cumplir con lo programado hasta el 31 de diciembre de 2025.

Sin embargo, Núñez ha asegurado este jueves: "No podemos permitir que se prolongue esta incertidumbre. Estamos hablando de un problema de salud pública muy serio". "Puede haber mujeres de la provincia de Toledo que sufran cáncer y no lo sepan", un escenario que ha calificado como "tremendamente preocupante".

Núñez ha recriminado al presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, que esté más pendiente de "los titulares y el marketing político" que de garantizar una atención sanitaria segura y eficaz. "Esto es mucho más serio que la forma de hacer política de Emiliano García-Page, donde parece que solo importa lo que se dice en los medios y no lo que de verdad está pasando tras la foto", ha aseverado.

Autobuses

Días atrás, el PP de Castilla-La Mancha también había denunciado que la Junta ha eliminado los autobuses que trasladan a las mujeres desde distintos municipios hasta el Hospital Universitario de Toledo para realizarse las pruebas de cribado. La Consejería de Sanidad ha negado estas acusaciones y ha asegurado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que los traslados "están funcionando".

Aun así, Núñez ha exigido al Gobierno regional "soluciones inmediatas, transparencia total y respuestas claras", subrayando que "está en juego la vida de mujeres de Castilla-La Mancha".

El dirigente popular ha defendido, además, la labor de los profesionales sanitarios, a los que acusa de sufrir las consecuencias de una gestión deficiente. "Page está dañando gravemente a nuestros sanitarios al cuestionar su trabajo y no darles los medios necesarios, y, además, está poniendo en riesgo la vida de los castellanomanchegos, ya que con la salud no se juega. Le pido a Emiliano García-Page que deje de hacerlo de inmediato", ha concluido.