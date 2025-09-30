UGT pide al Sescam y a la Consejería que "no cierre" la Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica de Guadalajara

UGT Servicios Públicos ha convocado una protesta este martes para pedir al Sescam y a la Consejería de Sanidad que den marcha atrás en "su decisión de cerrar la Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica de Guadalajara".

"Supondrá el traslado de 19 pacientes a residencias de mayores de la red pública de Castilla-La Mancha. Serán derivados a mediados de octubre y de forma temporal a la Unidad Residencial de Alcohete hasta que sean reubicados en residencias", ha expresado el sindicato.

Según Fernando Peiró, responsable de Sanidad de UGT Servicios Públicos en la región, el Instituto de Enfermedades Neurológicas es un centro de nueva construcción cuyos profesionales, incluidos los de la Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica, "realizan un trabajo excelente con los distintos pacientes".

Por ello, exige al Sescam y a la Consejería de Sanidad mantener abierta esta unidad, garantizando la permanencia de los profesionales que ahora trabajan en ella, un total de 40 personas.

"Que no sea arma arrojadiza"

Asimismo, UGT ha afirmado que la sanidad no debe convertirse en "arma arrojadiza" por parte de los políticos.

Y ha recordado al PP, "que tanto se preocupa ahora por este centro", que en su etapa de Gobierno "cerró el Servicio de Estancias Diurnas en el mismo edificio e intentó también cerrar la Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica".