Núñez señala las "deficiencias" del Hospital Virgen de la Luz en Cuenca y se pregunta cuál es la "hoja de ruta"

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha lamentado las "deficiencias" que sufre el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca y ha exigido conocer la "hoja de ruta" que tiene el Gobierno regional con la sanidad conquense, así como el plan de futuro del edificio una vez que culmine la mudanza al nuevo hospital

"Estamos a final de agosto y el traslado del hospital está en estado inicial”, ha lamentado, mientras los pacientes ingresados en el Virgen de la Luz han pasado un verano "con un calor horrible porque los aparatos de refrigeración no funcionaban en la mayor parte de los espacios".

A esto ha unido que en algunos puntos del centro "se han caído los techos" y los menús que se ofrecen "desde el punto de vista gastronómico no funcionan".

El presidente autonómico del PP también se ha referido a la "incertidumbre" que existe en todo al futuro del viejo hospital una vez que deje de funcionar. Como ejemplo ha puesto la "experiencia conocida" del Hospital Virgen de la Salud en Toledo, que se ha convertido en "un edificio sin uso y sin un proyecto futuro".

"¿Qué va a pasar con este barrio cuando se traslade el hospital y con todas estas instalaciones vinculadas con el comercio que se alimentan económicamente de él? ¿Qué servicio va a dar este edificio cuando se termine el traslado? ¿Lo van a dejar que se haga viejo, que se sigan cayendo los techos? ¿Y una inversión millonaria como esta la Junta la va a dejar en desuso?", se ha preguntado.

Por eso, ha exigido que "la Junta nos diga cuál es su plan de trabajo y, si no lo tienen, de cara a las elecciones le propondremos a los conquenses una proyección de futuro para el edificio, igual que vamos a hacer con los toledanos".

Situación de la Sanidad

Por otra parte, ha hecho una radiografía general a la situación de la Sanidad en la región y ha pedido al presidente autonómico, Emiliano García-Page que “deje de mentir” a los profesionales de la sanidad en la región y "no prohíba" en los presupuestos regionales la implementación de la carrera profesional sanitaria.

En este sentido, ha señalado que su partido volverá a exigir en los presupuestos del próximo año la recuperación de la carrera profesional para los sanitarios porque "son diez años de gobierno de Page donde, en la Ley de Presupuestos, aparece prohibido, taxativamente, la posibilidad de implementar la carrera profesional”.

Por último, ha recordado “la precariedad laboral” de los sanitarios de la región, la “nefasta situación” de la Atención Primaria que este verano "ha colapsado" como consecuencia de la falta de profesionales, las listas de espera “disparadas” y las "innumerables quejas" de los profesionales del servicio de transporte sanitario.

Críticas del PSOE

Por su parte, el PSOE de Cuenca ha calificado de "indignante" que cualquier dirigente del Partido Popular en la provincia critique la construcción del nuevo Hospital Universitario porque "si por ellos fuera, no tendríamos nuevo hospital en Cuenca".

Los socialistas consideran que en el PP de Cuenca no tienen legitimidad para criticar el nuevo hospital puesto que lo único que ha hecho el PP por esta infraestructura "importantísima" para la provincia ha sido paralizar sus obras, según han trasladado en nota de prensa.

Por ello, se han referido al gasto extraordinario de 7 millones de euros, "cifra que tuvimos que pagar todos los conquenses", por la paralización del proyecto.

Además, han afirmado que durante su gestión, los populares dejaron que el antiguo hospital Virgen de la Luz "se deteriorara, cerrando plantas y recortando servicios".