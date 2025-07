Un enfermo de cáncer de próstata advierte sin rodeos: "La vergüenza y la ignorancia nos están matando"

Julio Criado García, enfermo de cáncer de próstata en estadio IV, empresario fundador del grupo editorial Oretania y figura destacada de la vida cultural en la provincia de Ciudad Real, ha publicado un contundente artículo titulado Morir por vergüenza, pudor e ignorancia. Un texto en el que reflexiona con crudeza sobre su enfermedad, denuncia la falta de información sobre ella y lanza un mensaje incontestable: "Un análisis de PSA salva vidas".

Criado explica que su diagnóstico llegó en diciembre de 2022 tras una visita rutinaria a su médica de cabecera, y fue entonces cuando escuchó por primera vez el término PSA. "Supe que era el Antígeno Prostático Específico, una proteína producida por la próstata que se puede medir en la sangre y que sirve, entre otras cosas, para detectar el cáncer de próstata", señala.

El resultado de aquel análisis fue claro: "Tenía una PSA de 15", una cifra muy elevada que, como él mismo explica, "sugiere una alta probabilidad de cáncer de próstata". La posterior visita al urólogo confirmó el peor pronóstico: "Padecía cáncer de próstata metastásico en estadio IV, eso significaba que el cáncer se había diseminado desde la próstata a otras partes del cuerpo".

Desde entonces, Criado está en tratamiento. "Llevo dos largos años. Aún me queda otro más para empezar una fase de vigilancia y control sin medicación y a esperar que la PSA se mantenga en sus límites y no tengamos que volver a empezar", cuenta.

En su artículo, el empresario ciudadrealeño se pregunta por qué no conocía nada sobre esta prueba antes del diagnóstico. "¿Por qué no sabía yo esto? ¿Por qué nadie me dijo que una simple prueba de sangre me hubiese ayudado a detectar el cáncer antes? ¿Por qué apenas encuentro información sobre el día a día de esta enfermedad a nivel de calle?".

Una situación "absurda"

"Me resultaba absurdo pensar que un cáncer que, para este año 2025, unos 32.188 hombres serán diagnosticados de él, fuese uno de los cánceres que a más personas del sexo masculino esté matando hoy en España", recuerda.

En la misma línea, Criado destaca que el cáncer de próstata "es el cáncer con una mayor tasa de curación", que su detección "es de las menos agresivas e invasivas" y que, sin embargo, sigue siendo uno de los más mortales. "Este contrasentido para mí solo tiene una explicación: ignorancia".

Peligroso pudor

Una ignorancia, denuncia, que muchas veces va de la mano de "la vergüenza" y del "pudor". "El cáncer de próstata, al estar relacionado con la función sexual y la zona genital, genera una cierta vergüenza mal entendida y eso conlleva a una reticencia a hablar sobre los síntomas o a buscar ayuda médica", escribe.

Y también lamenta que se hable de otros cánceres con naturalidad, pero no del que él padece: "Cuando se trata del de próstata, decimos simplemente un tumor, casi nunca se nombra la procedencia".

Por todo ello, Julio Criado lanza un llamamiento a varios niveles. Primero, a los ciudadanos: "Si eres varón y si no lo eres y tienes uno en tu vida, hijo, marido, padre, etc., hazte o que se haga un análisis para saber por dónde anda la PSA". Después, a los médicos: "Incluir la PSA en vuestros análisis, podréis salvar vidas". Y, por último, a los políticos: "Haced campañas informativas y poned como obligatorio el cribado de esta enfermedad".

Aunque también se dirige con especial atención a otros pacientes como él: "A vosotros, enfermos que habéis superado al cáncer, o estáis peleando con él, contarlo. Vosotros ya no sois ignorantes, contar vuestra experiencia, superar el pudor y esa vergüenza, hablar, quien sabe a lo mejor le salváis la vida a alguien".

"Yo seguiré opinando, informando y preguntando", concluye Criado, decidido a dar visibilidad a una enfermedad que, como él mismo denuncia sin rodeos, "nos está matando".