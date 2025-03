Dra. Sánchez-Dehesa, directora de HM Fertility Center Toledo: "Siempre recomiendo congelar óvulos antes de los 35 años"

La ciudad de Toledo volverá a convertirse en el epicentro nacional de la reproducción asistida los próximos 7 y 8 de marzo, acogiendo las III Jornadas de Reproducción Asistida. El evento reunirá a un centenar de ginecólogos y embriólogos de todo el país para debatir sobre los avances más recientes en este campo.

Su organizadora y tambien directora médica de HM Fertility Center Toledo, la Dra. Marta Sánchez-Dehesa, ha atendido a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM para destacar la relevancia de esta cita, que permitirá compartir conocimientos y experiencias entre los profesionales más destacados. Todos ellos buscarán mejorar las tasas de éxito y la atención a los pacientes.

Entre los temas a tratar durante las III Jornadas de Reproducción Asistida se incluyen el diagnóstico previo a la transferencia del primer embrión, las mejores prácticas en vitrificación, la importancia del factor masculino y la aplicación de la inteligencia artificial en las consultas diarias.

P.- ¿Qué suponen estas III Jornadas de Reproducción Asistida para Toledo?

R-. Toledo se convierte durante dos días en referencia de esta especialidad con la llegada de cerca de un centenar de ginecólogos y embriólogos de toda España. Tenemos todo tipo de perfiles y cada uno de ellos nos aporta su conocimiento en el debate. Cada año conseguimos generar nuevas ideas, aprendemos, compartimos experiencias y eso nos ayuda en el día a día con los pacientes.

¿En qué momento se encuentra la clínica?

Este año cumplimos 15 años desde que abrimos el centro. Al principio solo tenía una consulta de reproducción y el proceso tenía que continuar en Madrid, con los problemas de desplazamiento para las pacientes. Pero hace ocho años, coincidiendo con la llegada de HM Hospitales al proyecto, abrimos la zona quirúrgica, lo que supuso un crecimiento en calidad y notoriedad hasta llegar a recibir pacientes de otras comunidades y especializarnos en casos complejos. Nos llegan pacientes con varios tratamientos en otros centros e intentamos encontrar la solución para que puedan ser padres.

¿Cómo han conseguido ser referencia a nivel nacional?

Yo diría que ha sido un conjunto: trabajo en equipo, apuesta por la última tecnología, investigación y, sobre todo, creer en lo que hacemos y cuidar a nuestras pacientes. Cada persona que llega hasta la clínica es nuestra prioridad, intentamos cuidarlas, darles una atención integral en cada momento y siempre con calidad y experiencia. Es muy emocionante ver sus caras de felicidad y satisfacción en la consulta, aunque también hay momentos malos y estamos muy cerca para compartirlos y ayudar en todo lo posible.

Uno de los temas de las Jornadas es la importancia del diagnóstico. ¿Por qué?

Pensamos que profundizar en el estudio del óvulo y del espermatozoide, al igual que tener un diagnóstico sobre la realidad de lo que le pasa al paciente, nos lleva a hacer tratamientos más enfocados en conseguir el embarazo en el primer intento. Nuestras tasas de embarazo por transferencia duplican las de la Sociedad Española de Fertilidad.

¿Cree que la población ya es consciente de la posibilidad de retrasar la maternidad congelando óvulos?

Aunque mucho más que hace dos o tres años, aún es un tema muy desconocido y, en ocasiones, tabú. Con la congelación de óvulos podemos lograr que una paciente oncológica pueda ser madre tras su curación o que una mujer que decide retrasar su maternidad por temas de trabajo o personales no tenga que recurrir a la ovodonación cuando llega a edades por encima de los 43 años.

Siempre recomiendo congelar óvulos antes de los 35 años y que el número de óvulos guardados sea suficiente como para tener elevadas tasas de embarazo en el momento en que deseen utilizarlos.

¿La inteligencia artificial puede ayudar en el día a día de las consultas?

Sí, me parece una herramienta fundamental, por eso en estas jornadas tenemos toda la mañana del sábado dedicada a aprender de forma práctica cómo nos puede ayudar. Utilizar este tipo de tecnología nos permite revisar de una forma más rápida todos los artículos sobre determinados temas, agilizar presentaciones para congresos y ayudar a la hora de escribir un artículo. En el mundo de la embriología se usa para valorar el pronóstico tanto de óvulos como de embriones.

Tiene más de 20 años de experiencia consiguiendo embarazos. ¿Qué balance hace?

Un balance muy positivo. Me siento querida y eso es una sensación muy especial. Soy feliz en mi trabajo. Soy feliz cuando una paciente me llama, con mucha emoción, porque ha conseguido ser madre tras pensar que iba a ser imposible o muy complicado. Paso aún muchos nervios en cada transferencia embrionaria y en los días posteriores. Vivo cada caso como si fuera único, me entusiasma la medicina.

Creamos una relación muy especial con las pacientes, nos traen a los niños para conocerlos y mantenemos el contacto en el tiempo. Hace unos días una de mis pacientes me mandó una foto de su hijo en su primer cumpleaños, me dijo que se acordaban de mí y me volvieron a dar las gracias. Esto hace que todos los esfuerzos valgan la pena. También hay momentos malos, no te voy a engañar, pero son los menos.

Es especialista en casos complejos. ¿Cuáles recuerda últimamente que hayan acabado en embarazo?

Tenemos muchos. Nos llaman desde otros puntos de España pacientes que están a punto de desistir en su sueño de ser madre, que han realizado muchos tratamientos sin éxito. Tras valorar el caso de forma individual, vemos las alternativas que son más favorables.

Tenemos un caso en el que hemos realizado un tratamiento que venía de otro centro, donde lo habían intentado en más de cuatro ocasiones, y hemos conseguido ya dos niños. Ahora quiere ser madre de nuevo con el embrión congelado que nos queda.

¿Qué retos afronta en los próximos años?

Quiero seguir aprendiendo e investigando en el mundo de la reproducción. Creo que un médico nunca debe dejar de formarse. Yo asisto cada año a congresos nacionales e internacionales y en todos ellos aprendo cosas nuevas, otros enfoques… Es muy importante también la rama de investigación, en nuestro caso en el factor masculino.

Creo que es el gran desconocido y no debe ser así, porque cada vez encontramos más casos donde, gracias al estudio del varón, podemos llegar a las conclusiones de por qué la pareja no consigue el embarazo. Los malos hábitos como el alcohol, el estrés, el tabaco, la cafeína o montar en bicicleta pueden tener responsabilidad en este tema.