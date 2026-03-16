Parece la Sabana africana pero está en Toledo: el parque natural que es un refugio de águilas, ciervos y linces

Entre las provincias de Ciudad Real y Toledo se extiende un refugio natural de más de 40.000 hectáreas conocido como el "Serengueti español" por su parecido a la región geográfica de África.

Se trata del Parque Nacional de Cabañeros, el último gran reducto del bosque mediterráneo en Europa catalogado como Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC).

Cabañeros se divide en dos grandes unidades que dictan su paisaje: las sierras y las rañas. Las sierras, de naturaleza cuarcítica y cumbres como la del Rocigalgo (1.500 metros), albergan espesos bosques de encinas, alcornoques, quejigos y peonías.

Las rañas de Cabañeros. JCCM

Por otro lado, la Raña de Santiago es la gran llanura donde las manadas de ciervos y gamos conviven con jabalíes, cigüeñas negras y buitres leonados. Además, esta reserva da cobijo a algunas de las especies más amenazadas del planeta como el águila imperial blanca, el buitre negro o el lince ibérico.

Su vínculo con África también reside en la propia fauna. Durante la primavera los cernícalos primilla del África subsahariana llegan al parque para instalarse en las torres artificiales de cría instaladas en Casa Palillos, uno de los principales centros de visitantes de Cabañeros.

Buitre negro en Cabañeros. EFE

En cuanto al buitre negro, este paraje alberga la cuarta colonia de Europa en número de ejemplares. Años de trabajo han demostrado que el bosque mediterráneo reúne las condiciones idóneas para que estas aves se reproduzcan y prosperen.

Entre septiembre y octubre, Cabañeros vive su momento más vibrante: la berrea o la brama. Es el periodo de celo del ciervo, un espectáculo sonoro donde los machos emiten impresionantes sonidos guturales para atraer a las hembras y marcar su territorio. Los mejores momentos para presenciarlo son el amanecer o el anochecer, según los expertos.

Un ciervo en Cabañeros. Destinocabaneros.com

Gracias a la colaboración de SEO/Birdlife, a través de las cámaras web instaladas en el entorno es posible seguir la vida en directo de diferentes especies como el cernícalo o la lechuza.

De campo de tiro a Parque Nacional

Más allá de su rica biodiversidad, el origen de Cabañeros también es único. En 1987, el Ministerio de Defensa intentó convertir este paraje en un campo de maniobras y prácticas de tiro militar.

La movilización de vecinos y ecologistas logró que en 1988 fuese declarado Parque Natural y, finalmente, el 20 de noviembre de 1995 obtuvo la categoría de Parque Nacional.

El nombre del parque proviene de las chozas utilizadas tradicionalmente por pastores y carboneros como refugio temporal. Estas "cabañas" de forma cónica y techadas con vegetación del entorno, representan la historia de un pueblo ligado al pastoreo, la apicultura, la extracción de corcho y la producción de carbón.

Chozos de Cabañeros. Sabor Quijote

Para conocer a fondo este espacio único, se recomienda contar con guías experimentados que faciliten el avistamiento de fauna. El parque cuenta con varios puntos clave de información y modalidades de visita:

Visitas en 4x4: la mejor forma de recorrer las zonas profundas de la raña y avistar fauna a larga distancia.

la mejor forma de recorrer las zonas profundas de la raña y avistar fauna a larga distancia. Casa Palillos: ofrece una exposición completa, sendas botánicas y etnográficas accesibles y un observatorio con vistas privilegiadas a la raña.

ofrece una exposición completa, sendas botánicas y etnográficas accesibles y un observatorio con vistas privilegiadas a la raña. Navas de Estena: punto de partida para la ruta del Boquerón del Estena donde se pueden ver fósiles de 500 millones de años.

punto de partida para la ruta del Boquerón del Estena donde se pueden ver fósiles de 500 millones de años. Horcajo de los Montes y Alcoba: sedes de centros de visitantes y museos etnográficos.

sedes de centros de visitantes y museos etnográficos. Zoorama (Retuerta del Bullaque) : un museo imprescindible para entender la fauna de la zona.

: un museo imprescindible para entender la fauna de la zona. Torre de Abraham: su mirador junto al embalse es una parada obligada en los límites del parque.

Ya sea a pie, en bicicleta o en vehículo todoterreno, visitar Cabañeros no es solo como viajar a África, sino que recuerda la importancia de proteger estos últimos paraísos salvajes de Castilla-La Mancha.