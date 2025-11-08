Una jornada organizada por EL ESPAÑOL y FACSA analizará el impacto del cambio climático en los recursos hídricos

El Salón Rico de Toledo acogerá el próximo jueves 13 de noviembre una nueva jornada organizada por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, FACSA y el Consorcio de Toledo bajo el título "El impacto del cambio climático en los recursos hídricos".

El encuentro reunirá a representantes institucionales, investigadores y expertos para analizar cómo los fenómenos meteorológicos extremos están afectando a la disponibilidad y calidad del agua, así como a las infraestructuras hidráulicas.

La jornada comenzará a las 09:30 horas con la recepción de ponentes y un café de bienvenida. Entre los participantes figuran Nacho Hernando y Mercedes Gómez, consejeros de Fomento y Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha, respectivamente; el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo.

II Estudio FACSA

Durante el encuentro se presentará el 'II Estudio FACSA. Impacto de los extremos climáticos en los recursos hídricos. Desafíos y estrategias de mitigación', a cargo de José Claramonte, director general de FACSA.

El informe examina cómo el aumento de episodios climáticos severos —sequías, lluvias torrenciales o inundaciones— está obligando a redefinir las estrategias de gestión del agua en España y, especialmente, en regiones como Castilla-La Mancha.

El programa incluye entrevistas a los consejeros Nacho Hernando y Mercedes Gómez, así como una mesa de debate titulada "Los cambios en la gestión del agua ante la incertidumbre climática", en la que expertos del sector abordarán los nuevos desafíos de sostenibilidad y planificación hídrica.

Inscripción gratuita

La entrada al foro es gratuita, aunque debido al aforo limitado es necesaria inscripción previa a través del formulario disponible en este site de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Al concluir el evento, los asistentes podrán disfrutar de un vino español, un momento pensado para fomentar el networking en un entorno único como el Salón Rico de Toledo, con siglos de historia como telón de fondo.