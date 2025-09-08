La Cátedra del Tajo propone recortar el trasvase a 120 hm³ anuales: "No se trasvasa lo que se quiere, sino lo que se puede"

El agua que llega a los embalses de cabecera del Tajo se ha reducido a menos de la mitad desde que se puso en marcha el trasvase en 1979 y, con las aportaciones actuales, los expertos de la Cátedra del Tajo UCLM-Soliss advierten de que solo pueden destinarse 120 hectómetros cúbicos al año para trasvasar.

Entrepeñas y Buendía recibían una media anual de 1.437 hectómetros cúbicos entre 1958 y 1980, pero a partir de entonces la cifra cayó a 749 y desde 2009 ha vuelto a descender hasta los 692. Como consecuencia, el nivel medio de llenado de ambos pantanos se ha desplomado del 65 % al 26 %.

Así lo han analizado los investigadores castellanomanchegos en la 18ª entrega de su serie 'La Cátedra Responde', donde alertan de que este "cambio estructural en la hidrología del sistema ha de tener reflejo en su gestión", ya que ha convertido en crónica una situación de excepcionalidad que debería ser puntual.

La Cátedra urge a que las nuevas reglas de explotación del trasvase asuman esta nueva realidad y lamenta que las actuales normas de gestión hayan favorecido operar los embalses en niveles bajos con el fin de maximizar el agua trasvasada, una estrategia que ha tenido un alto coste: más irregularidad en el trasvase y más tiempo en situación de crisis en la cabecera.

"No se trasvasa lo que se quiere, sino lo que se puede", recuerdan los expertos, que reclaman estabilidad y previsibilidad en la gestión del agua.

120 hectómetros al año

Según los datos que aporta la Cátedra, con las reglas aprobadas en 1997, el sistema pasó un 24 % del tiempo en nivel 3 (excepcionalidad). Con las de 2014, ese porcentaje se disparó hasta el 65 % entre niveles 3 y 4 (nivel de no trasvase). Y las de 2021 no han corregido la tendencia: la excepcionalidad sigue siendo la norma, con un 42 % del tiempo en nivel 3. "Lo que debería ser excepcional se ha convertido en lo habitual", concluyen los investigadores.

La reflexión de la Cátedra llega en vísperas de la aprobación de las nuevas reglas de explotación, anunciada por el Ministerio para la Transición Ecológica para este mes de septiembre. Según sus cálculos, con las aportaciones actuales la gestión sostenible pasa por liberar unos 600 hectómetros cúbicos al año: 480 para cubrir los usos del propio Tajo y garantizar los caudales ecológicos, y apenas 120 para trasvasar.

En lo que llevamos de década, los trasvases anuales han superado siempre con creces esa cifra. Han estado entre los 213 hectómetros cúbicos del año hidrológico 2022/2023 a los 454 del 2024/2025. Desde que comenzó a funcionar la infraestructura, solo en el año hidrológico 1982/1983 estuvo por debajo de ese guarismo: 94 hectómetros cúbicos.

"El reto técnico es diseñar reglas que aporten estabilidad en los trasvases y previsibilidad, evitando situaciones de excepcionalidad hidrológica, aunque supongan trasvases más modestos sobre el papel", argumentan los expertos.

Y añaden: "Un sistema que pasa la mitad del tiempo en crisis no es útil para nadie. La clave no está en seguir prometiendo más agua de la que existe, sino en gestionar bien la que realmente entra".

Última sentencia del Supremo

El debate coincide con la sentencia del Tribunal Supremo dictada en mayo que obliga al Ministerio a aplicar de forma inmediata los caudales ecológicos previstos para 2027 en todo el recorrido desde el embalse de Bolarque, en Guadalajara, hasta el de Valdecañas, en Cáceres.

De esta forma, abre la puerta a modificar el Plan Hidrológico, que contempla una implantación escalonada de los caudales en 2026 y 2027.

Se trata de la sexta resolución judicial en esta línea y la primera desde la aprobación del borrador del Real Decreto con las nuevas normas de explotación.