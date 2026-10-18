Cristina es la madre del Turon4x, un llamativo patinete gigante 4x4 con el que hace su trabajo "en la mitad de tiempo"

A finales de los años sesenta, el empresario catalán Joan Ferret Carbonell inventó Fervepatín, el patinete moderno marca España. Más de 50 años después, el primer patinete eléctrico 4x4 diseñado desde cero exclusivamente para la agricultura es made in Cuenca.

Detrás de Turon4x —así se denomina el invento— está Cristina Garrido, una madre de dos hijos que compagina su trabajo con la gestión de una finca de pistachos de su familia. Su invento busca responder a un problema crucial: una población agrícola envejecida con problemas de movilidad que se resiste a abandonar sus tierras y una falta crónica de relevo generacional.

La edad media de los agricultores en España se sitúa en 61,4 años y más del 40 % de los jefes de explotaciones actuales tienen más de 65 años, según los últimos datos publicados por el Fondo Español de Garantía Agraria.

Turón4x, patinete eléctrico agrícola. Turon Mobility

Turon4x surgió de la propia necesidad de Cristina por buscar la eficiencia y reducir el cansancio físico en el campo. "Pensé: si tuviera un vehículo del que me pudiera subir y bajar fácilmente y me llevara de un sitio a otro. Con esto hago mi trabajo en la mitad de tiempo", relata a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Esa idea se convirtió en un proyecto empresarial emergente: Turon Mobility, entidad con sede en Fuente de Pedro Naharro (Cuenca). Junto a dos amigos ingenieros, Garrido decidió presentar su prototipo en los Premios Integra 4.0 de la Diputación de Cuenca para buscar financiación y consiguió ser una de las iniciativas galardonadas.

Este patinete rompe con la imagen tradicional de la maquinaria agrícola robusta. Pesa 150 kilos, cuenta con ruedas de alto agarre y tracción tanto de dos como de cuatro ejes, un asiento y un sistema de suspensión-dirección basculante. "Al ser eléctrico, vas en el campo y disfrutas de esa limpieza auditiva y de humos", subraya la inventora.

La autonomía de la batería no es un problema. "Yo lo he utilizado durante unos 70 u 80 kilómetros sobre terreno arado. Es decir, dura más de ocho horas". Las prestaciones se completan con una plataforma que permite portar herramientas y pequeños objetos, una tableta con geolocalización que automatiza el cuaderno de campo digital y un depósito para herbicida.

Puede equipar un pequeño carro en la parte trasera para aumentar su capacidad de carga. Turon Mobility

"Te permite llevar de todo: si estás haciendo injertos y te encuentras un árbol sin protector, lo solucionas en el momento porque llevas el material en el carro del patinete", explica. En cultivos ecológicos como el suyo, evita compactar en exceso el suelo y evita tener que desplazarte a pie innecesariamente cargando con el peso de una mochila de fumigar, por ejemplo.

Segundo prototipo

Sin embargo, el salto del diseño a la cadena de montaje está lleno de baches. "Al ponerlo a trabajar nos dimos cuenta de que necesitaba mejoras en la dirección, amortiguación y la comodidad del asiento. Entonces estamos trabajando en un segundo prototipo", reconoce Cristina.

A estos ajustes se suma la complejidad del suministro de piezas: "Encontrar la rueda perfecta nos está costando un montón. Casi todas las piezas de este sector se fabrican en China y eso requiere trámites complicados de aduanas".

Siendo consciente de que implementar las mejoras requiere tiempo, Garrido tiene previsto tener lista la segunda versión de Turon4x "como muy tarde en abril de 2027" para "empezar a comercializarlo". En este sentido, estima un precio concreto es casi imposible, aunque asegura que será de varios miles de euros.

Además, este patinete estará catalogado como Vehículo de Movilidad Personal (VMP) y deberá portar una matrícula identificativa en forma de adhesivo sobre el chasis.

Turon4x, patinete eléctrico agrícola inventado por Cristina Garrido.

Vida útil más allá del campo

Aunque nació para un uso puramente agrícola, Cristina descubrió el amplio abanico de utilidad de su invento. Desde mantenimiento de parques y jardines, reparto postal en zonas rurales hasta granjas avícolas e invernaderos.

"Hubo una persona que nos llamó y se emocionó porque este patinete le permitía dar paseos por el campo pese a padecer movilidad reducida", cuenta. Para dar respuesta a esta diversidad de clientes, Turon Mobility planea vender diferentes variantes reduciendo batería y coste según la exigencia del terreno.

"Si es para el campo necesita más batería, pero en un invernadero o en un entorno urbano, un modelo con menos batería les funciona muy bien". Mientras ultima todos estos detalles, Cristina tiene claro que cuando el vehículo esté listo en abril de 2027 será "un modelo robusto, fácil de reparar, de reponer y de arreglar, lo más sencillo posible".