Villaseca de la Sagra (Toledo), premio 'Dámaso González' a los Valores de la Tauromaquia

Los certámenes Alfarero de Oro y Alfarero de Plata de Villaseca de la Sagra (Toledo) han sido distinguidos con el VIII Trofeo 'Dámaso González' a los Valores de la Tauromaquia, concedido por el Club de Abonados de la Plaza de Toros de Albacete dentro de sus premios correspondientes a la Feria Taurina de Albacete 2026.

El reconocimiento pone en valor la trayectoria y filosofía de ambos certámenes por su integridad y defensa de la Tauromaquia, así como por la promoción de los novilleros en ambos escalafones, con y sin picadores.

Un premio que supone un nuevo respaldo al modelo taurino desarrollado durante años en Villaseca de la Sagra, basado en ofrecer oportunidades reales a quienes comienzan su camino en la profesión, mantener al novillo como eje fundamental de los festejos y apostar por la seriedad, la diversidad ganadera y la formación de las futuras generaciones del toreo.

El galardón lleva además el nombre de Dámaso González, una de las grandes figuras de la historia taurina de Albacete, aumentando el significado de una distinción que reconoce los valores sobre los que Villaseca ha construido sus certámenes.

Junto a Villaseca de la Sagra, el Club de Abonados ha distinguido al matador Víctor Hernández con el XVII Trofeo al Mejor Toreo al Natural, por sus naturales a "Foragido" y "Frenoso", de Victoriano del Río; y a "Sartenero", de Baltasar Ibán, con el XIII Trofeo al Toro más Completo.

El XIII Trofeo al Mejor Novillero ha recaído en Álvaro Castillo, por sus faenas a "Caneao" e "Ítaco", de Murteira Grave. Neyzán Espín ha sido reconocido como Mejor Novillero sin Picadores de la Temporada, con una mención especial del jurado para Santi García. Asimismo, el picador Cristian Romero recibirá el VI Trofeo al Mejor Subalterno por sus puyazos a "Organillero", de Fuente Ymbro.

La entrega de los trofeos tendrá lugar el sábado 14 de noviembre de 2026, a las 13:00 horas, en los Salones del Hotel Europa de Albacete.

Para Villaseca de la Sagra, este reconocimiento supone un nuevo estímulo para continuar defendiendo una forma de entender la Tauromaquia en la que la integridad, el toro y la promoción de quienes representan su futuro constituyen los pilares fundamentales.