Esther Esteban ante las mujeres del Elyseum Women Club: "Toda la vida he decepcionado a quien me ha querido encasillar"

Esther Esteban, en el centro de la imagen, junto a Belén Campos (derecha) y Esther Viedma (izquierda). Ángela Pulido Díaz

Hay mujeres que explican cómo abrirse camino y otras que, sencillamente, lo hacen. La periodista Esther Esteban pertenece a esa segunda categoría, como pudieron comprobar este jueves las integrantes de Elyseum Women Club, una comunidad creada en Toledo para conectar a mujeres profesionales, compartir experiencias desde el liderazgo y favorecer su acceso a puestos de responsabilidad.

Desde el imponente balcón del Cigarral Monte Rey, con el casco histórico de la capital toledana como fondo, la presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha protagonizó una conversación sobre los obstáculos que todavía condicionan muchas trayectorias femeninas: el techo de cristal, la conciliación, la maternidad, el liderazgo y la relación con el poder.

Elyseum Women Club nació precisamente para generar redes entre mujeres directivas, empresarias y profesionales, visibilizar su talento y crear espacios de apoyo y colaboración.

Por eso el relato de Esteban encajó plenamente con el espíritu de la asociación: no fue una lección teórica, sino el testimonio de una mujer que ha tenido que conquistar con tesón y valentía cada espacio.

La charla, guiada por la presidenta y la secretaria de Elyseum, Belén Campos y Esther Viedma, respectivamente, se prolongó con las preguntas de las asistentes, en un ambiente cercano que combinó reflexión, complicidad y networking.

Una mujer hecha a sí misma

Esteban recordó que su trayectoria profesional comenzó como primera jefa de prensa de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha (Farcama) y continuó en la redacción toledana del diario Ya, donde trabajó junto a periodistas como Miguel Ángel Mellado, César García y Antonio González.

Allí afrontó también algunas de sus primeras dificultades laborales y soportó a "peor jefe que se puede tener". Tras un mes de permiso de maternidad nada más dar a la luz a su primer hijo, tuvo que pagar de su bolsillo a la persona que la sustituyó. Al reincorporarse, demostrando su carácter, demandó al periódico. Ganó el juicio y consiguió que la hicieran fija.

Desde entonces, nunca ha dudado de su vocación. "Yo no quiero ser otra cosa salvo periodista. Nada más, pero nada menos. Me parece la profesión más bonita del mundo", afirmó.

El Cigarral Monte Rey de Toledo acogió el encuentro. Ángela Pulido Díaz

Su salto a Madrid llegó cuando entendió que, si permanecía en Castilla-La Mancha, podía pasarse la vida entrevistando a José Bono, una frase que provocó las primeras risas entre las asistentes. El entonces presidente regional intentó incorporarla a su equipo como jefa de prensa, pero Esteban decidió seguir ejerciendo el periodismo independiente.

Se marchó sola a la capital y dejó a sus hijos en Toledo con sus padres, una decisión que todavía recuerda como uno de los mayores costes de su carrera. La culpa por no estar en reuniones escolares y la sensación de ser una "mala madre" la han acompañado durante décadas.

Su relato reflejó la contradicción que marcó a muchas mujeres de su generación: tuvieron que demostrar que podían llegar a los mismos lugares que los hombres mientras asumían unas exigencias familiares y personales mucho mayores.

"No tuve nunca miedo, aunque sí vértigo. Ante un reto te tienes que crecer", explicó. "Como periodista, la peor pregunta es la que no se hace. No concibo el periodismo sin ser valiente", añadió.

Preguntar pese al miedo

Esteban recordó episodios en los que esa actitud resultó decisiva. Uno de ellos fue el verano que pasó siguiendo al rey Juan Carlos en Mallorca. Entonces trabajaba con un casete para grabar sus declaraciones y el monarca, al comprobar su ingenuidad, terminó facilitándole una entrevista durante aquella temporada.

Aunque la presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha la considera "la peor" de su carrera—, ese pelotazo real llamó la atención de Fernando Ónega y le abrió todas las puertas en la profesión.

También habló de una etapa mucho más difícil. ETA la incluyó entre sus objetivos por codirigir el programa de análisis político El Primer Café junto a la también periodista Isabel San Sebastián. El entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, la llamó para ofrecerle escolta. Esteban la rechazó y ni siquiera contó lo ocurrido a su familia.

Esa independencia sigue presente en su posición ante el dossier elaborado en 2024 por el Ministerio del Interior y difundido recientemente. El documento, de 54 páginas, incluye fichas de 280 periodistas y tertulianos, con sus fotografías, cargos, medios en los que trabajan y comentarios sobre sus supuestas afinidades ideológicas.

En la ficha de Esteban se recoge que tiene una "ideología moderada" y que está "en contra de los independentismos y nacionalismos vascos y catalanes".

Ante las componentes del Elyseum Women Club, la periodista toledana calificó como "gravísimo" que Interior clasifique a profesionales por sus supuestas ideas políticas y anunció que va a emprender acciones legales por una supuesta vulneración de datos de carácter personal tanto en España como en Europa, iniciativa que fue aplaudida por el público.

Esther Esteban definió el dosier como "la Stasi de Marlaska" y "una chapuza, pero hecha con intereses espurios". "Me he pasado la vida entera decepcionando a quien me ha querido encasillar", afirmó.

En ese momento de la charla, también reivindicó su relación crítica con el poder. "El poder no me ha dado nada, solo disgustos", dijo. Pero sí le ha permitido "ejercer el contrapoder", un objetivo esencial para el periodismo en cualquier sociedad democrática.

Advertencia para las jóvenes

La conversación conectó especialmente con la razón de ser de Elyseum Women Club cuando abordó la igualdad. Esteban considera que el techo de cristal continúa existiendo y mostró su preocupación por el retroceso que percibe entre algunas generaciones jóvenes.

"No puedo convenir que nuestras hijas, que nos han visto libres, valientes y decididas, estén retrocediendo. Algo hemos hecho mal", advirtió.

A sus 70 años, Esteban dejó claro que no piensa jubilarse. Quiere consolidar EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha y seguir abriendo caminos. Si tuviera que elegir cómo quiere ser recordada, lo tiene claro: "Honesta e independiente".