Fundación Eurocaja Rural recibe el reconocimiento de la Asociación de Párkinson de Villarrobledo

La Asociación de Párkinson de Villarrobledo ha celebrado este martes en el stand que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tiene en la Feria de Albacete, un acto institucional donde ha reconocido públicamente el apoyo continuado de distintas entidades e instituciones que colaboran con sus proyectos sociosanitarios, entre ellas Fundación Eurocaja Rural.

La fundación de la cooperativa de crédito ha sido distinguida por su "sensibilidad, cercanía y compromiso con iniciativas que ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por párkinson y otras enfermedades neurodegenerativas, así como de sus familias", apuntan desde la propia institución en nota de prensa.

Además, la asociación premiante ha destacado el compromiso que mantiene con la inclusión y el empleo de las personas con enfermedades neurológicas y neurodegenerativas.

El presidente de la Fundación Eurocaja Rural, Javier López Martín, ha recogido este reconocimiento de manos de la presidenta de la Asociación de Parkinson de Hellín, Toñi Collados, en un acto donde ha participado la presidenta de la Asociación de Parkinson de Villarrobledo, Catalina Haro Martínez, el delegado de la JCCM en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, la directora general de Mayores de la JCCM, Alba Rodríguez Cabañero, o el diputado provincial del Área Social - Servicios Sociales de la Diputación Provincial de Albacete, José González Martínez.

Del mismo modo, Fundación Eurocaja Rural también estuvo representada por su gerente, Susana Cortés Martínez, por el director del Área de Relaciones Institucionales de Eurocaja Rural, Miguel Ángel Escalante Pinel, y por el director territorial en Albacete, Carlos Prior García.

Tras recibir esta distinción, López Martín ha felicitado a la Asociación de Párkinson de Villarrobledo por el trabajo que realiza desde su constitución en 1999, destacando la implicación de su equipo humano y la vocación de servicio con la que desarrollan su actividad, generando apoyo y acompañamiento para mejorar la calidad de vida de quienes conviven con la enfermedad.

Desde Eurocaja Rural destacan que la Asociación de Parkinson de Villarrobledo es un referente por la calidad de los servicios cualificados y profesionales de rehabilitación y apoyo que proporciona a personas afectadas por enfermedad de Parkinson y otras enfermedades neurológicas y/o neurodegenerativas, a sus familias y entorno.

Además, recuerdan que la asociación fomenta la autonomía e independencia del colectivo, concienciando a la sociedad sobre la enfermedad y trabajando para mejorar su calidad de vida física, psicológica, emocional, funcional y socialmente. Todo ello a través de la formación continuada del equipo de profesionales que realiza la atención del colectivo.