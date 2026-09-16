CMM inaugura '25 Años Latiendo Contigo', una exposición que recorre su cuarto de siglo de vida

Castilla-La Mancha Media ha inaugurado la exposición '25 Años Latiendo Contigo', una muestra que recorre el cuarto de siglo de historia de la radiotelevisión autonómica desde el inicio de sus emisiones hasta la actualidad.

La exposición, situada en el hall de las instalaciones centrales de CMM en Toledo, recoge los acontecimientos informativos, programas y contenidos que han marcado la trayectoria de CMM como hemeroteca audiovisual de la región a lo largo de estos 25 años.

'25 Años Latiendo Contigo' es una muestra concebida por y para los profesionales de Castilla-La Mancha Media, protagonistas fundamentales de la trayectoria del medio de comunicación que han hecho posibles 25 años de información y entretenimiento.

La exposición pone en valor el compromiso y la dedicación de las personas que han trabajado delante y detrás de las cámaras y los micrófonos.

La exposición ha sido inaugurada por la directora general de CMM, Carmen Amores, y el primer director general de la corporación, Jordi García Candau, en un acto que ha contado con la participación de la plantilla de la radiotelevisión regional. También han asistido presentadores de la casa, como Ramón García, Gloria Santoro, Frank Blanco, Sonia González, Raquel Martín Menor, Julián Cano o Mariló Leal, y de la emisora regional, como Óscar Castellanos, Carmen Martín, Judith Mateo, Fernando Chamizo, Roberto Lancha o Manuel Martín de la Vega, entre otros.

Inauguración de la exposición. CMM

Amores ha subrayado la importancia de celebrar esta efeméride de la corporación: "Somos muy afortunados y tenemos el honor de hacer servicio público para esta comunidad".

Además, la directora general ha puesto en valor el compromiso y la dedicación de la plantilla durante estos 25 años: "Tenemos unos profesionales estupendos. Esta casa tiene sentido por el trabajo que todos hacéis cada día".

Por su parte, García Candau ha recordado con emoción los orígenes de la corporación: "Siento una gran nostalgia de veros a todos los que empezasteis conmigo. La televisión y la radio consiguieron identificar a mucha gente de esta región en su propia televisión y radio".

El primer director general de CMM ha puesto de relieve el papel de la plantilla como una de las principales banderas de la corporación: "La cosa más importante de mi trayectoria profesional fue contar con un capital humano extraordinario", ha explicado García Candau, quien ha asegurado que los trabajadores son "el mayor valor de esta casa".

Material visual y sonoro

La muestra combina material visual y sonoro, reafirmando el carácter audiovisual de la muestra. Así, la exposición se articula en 6 paneles de lectura, 5 de ellos con 3 caras cada uno y un sexto con 4 caras. En las dos últimas caras se incluyen fotografías de los propios profesionales de CMM.

El recorrido comienza los orígenes de Castilla-La Mancha Media, desde las primeras emisiones de la radio y la televisión hasta los primeros informativos, y repasa la evolución del medio de comunicación regional desde el punto de vista técnico a la manera de contar las cosas.

La exposición también muestra cómo ha cambiado la identidad de CMM, a través de los diferentes logos que han representado a la corporación a lo largo de estos 25 años, así como los programas míticos de la historia de esta cadena, como el 'Tal Como Somos' o 'A Tu Vera', y presentadores que son historia de la televisión, como Constantino Romero, José María Íñigo, Concha Velasco o Jesús Hermida. Un plantel que, según Carmen Amores, es "envidiable" y forma parte de la "historia de la televisión".

La muestra incorpora los grandes acontecimientos en los que CMM ha estado presente como testigo de la historia de la región, como la Dana, la celebración de los 40 años del Estatuto de Autonomía, o las grandes retransmisiones, como las Turbas, entre otros. El recorrido también hace referencia a la transformación digital que ha experimentado CMM, con la creación de CMMPlay como principal hito.

Asimismo, la exposición pone el foco en los profesionales que hace 25 años daban sus primeros pasos en la pantalla o en la radio y que hoy son profesionales reconocidos por los castellanomanchegos.

La exposición '25 Años Latiendo Contigo' ha sido realizada por profesionales de Castilla-La Mancha Media. Entre ellos se encuentran Verónica Ureta, de Comunicación, encargada de redactar los textos y seleccionar las fotografías; Jacqueline Pereira, de Grafismo, diseñadora de los paneles; Encina Murga; de Documentación, encargada de buscar y recopilar las imágenes de la historia de CMM en los archivos de la casa; y los equipos Técnicos e Informáticos, responsables de la puesta en escena.

Este trabajo reúne cientos de fotografías aportadas por los propios profesionales de CMM, que representan experiencias, recuerdos y acontecimientos informativos compartidos a lo largo de estos 25 años.

Las imágenes ponen en valor a todos aquellos que han hecho y hacen posible que Castilla-La Mancha Media siga siendo una realidad 25 años después de su inauguración.