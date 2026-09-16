Buscan voluntarios para vivir gratis en la finca donde Pedro Sánchez desconecta a cambio de cuidar la naturaleza

Vivir gratis en la finca que utilizan los presidentes del Gobierno de España como retiro es posible gracias al programa de voluntariado ambiental coordinado por la ONG SEO/BirdLife junto al Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN).

La iniciativa busca a seis personas que colaboren en los trabajos sobre la custodia y conservación de la fauna y la flora de los Quintos de Mora durante diez días (del 6 al 15 de noviembre de 2026).

Este espacio natural de 6.864 hectáreas, gestionado por la OAPN, se sitúa en el corazón de los Montes de Toledo, concretamente en el término municipal de la localidad toledana de Los Yébenes. El objetivo es sensibilizar a los participantes sobre el respeto hacia la naturaleza y apoyar a los técnicos medioambientales en su labor diaria.

Quintos de Mora en Los Yébenes (Toledo). Turismo CLM

Durante la experiencia, los seis voluntarios desempeñarán las siguientes funciones técnicas en la finca:

Apoyo, revisión y mantenimiento de vivares para conejos.

Revisión de cerramiento en cercados para conejos.

Protecciones individuales sobre especies singulares.

Repoblación y protección sobre regenerado de frondosas autóctonas.

Eliminación de regeneración de coníferas.

Recogida de residuos en el entorno de caminos públicos.

Poda de quercíneas en cercados de repoblación.

Jabalíes en los Quintos de Mora (Toledo). Turismo CLM

Tanto las actividades como las fechas pueden sufrir modificaciones por parte de los responsables del espacio natural. A cambio de esta colaboración, la organización cubre el alojamiento, la manutención, el equipamiento de trabajo y el seguro de accidentes de cada voluntario.

El único desembolso por parte de los participantes será el desplazamiento de ida y vuelta desde su lugar de origen hasta el punto de encuentro fijado —habitualmente suele ser el municipio más cercano al espacio natural, en este caso Los Yébenes (Toledo).

Requisitos y selección

Para optar a una de estas seis plazas en los Quintos de Mora solo es necesario ser mayor de edad y rellenar el formulario oficial en la web de SEO/BirdLife. Se valora el interés por la naturaleza, la disposición para la convivencia, experiencia previa en otros voluntariados y otra serie de criterios.

Entorno natural de la fina los Quintos de Mora. Turismo CLM

La Moncloa rural

Tras las desamortizaciones del siglo XIX, el Estado español adquirió los Quintos de Mora en 1942. Gracias a su máxima discreción y privacidad, este enclave se ha convertido en el retiro de la gran mayoría de los presidentes del Gobierno de España y donde se han celebrado reuniones diplomáticas y políticas de alto nivel.

El actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez (PSOE), ha visitado en varias ocasiones esta finca. La última fue en junio de 2025, cuando Sánchez y su familia se hospedaron allí para desconectar de la vorágine mediática tras el estallido de los escándalos de corrupción ligados a la trama de José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García.

Fue Felipe González (PSOE - presidente del Gobierno del 1982 al 1996) quien inauguró esta tradición en los noventa. La época dorada llegó con José María Aznar (PP - presidente del Gobierno del 1996 al 2004), ya que durante su mandato los Quintos de Mora acogieron la cumbre de 2001 con el presidente estadounidense George W.Bush.

De los últimos líderes del Ejecutivo nacional, Mariano Rajoy ha sido el único que no ha establecido su "Moncloa rural" en este paraje de los Montes de Toledo.