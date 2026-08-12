Juan, veterinario: "El eclipse afectará más a las aves. Cuando empiece a oscurecer, buscarán refugio o un posadero"

En Castilla-La Mancha hay actualmente 751.861 animales de compañía registrados, de los cuales 166.288 son especies como conejos, aves y reptiles, según los datos oficiales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

El eclipse solar que tendrá lugar a última hora de la tarde de este miércoles 12 de agosto ha sembrado inquietud entre los dueños de mascotas. Entre la avalancha informativa que ha generado este fenómeno astronómico se han colado rumores que vaticinan riesgo de ceguera para aquellos animales que observen cómo la Luna cubre completamente el Sol.

Para despejar esta y otras cuestiones de la misma índole, EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha ha conversado con Juan Lancha Fernández, un veterinario de Toledo. El facultativo asegura que el verdadero contraste de comportamiento se observará en la fauna voladora.

Un periquito. E.E. CLM

Pone el foco en las aves

"El eclipse afectará más a las aves. Cuando empiece a oscurecer, buscarán refugio e intentarán irse a un posadero porque muchas evitan o incluso no pueden volar de noche por falta de visión y otros factores", asegura.

Lancha Fernández añade que a la mayoría de aves, el eclipse les pillará por "sorpresa" debido a que funcionan estrictamente bajo el ciclo solar a través de su reloj biológico interno.

Asimismo, serán las primeras especies de la fauna salvaje que notarán el cambio térmico durante el eclipse (el descenso de temperatura puede llegar hasta los 3 o 4 grados centígrados) al permanecer en lugares elevados.

Lancha Fernández descarta por completo cualquier riesgo de lesión corneal por radiación directa tanto en las aves como en el resto de especies. "El animal no va a sufrir una quemadura por mirar al sol, principalmente porque jamás se va a quedar mirando, ni aunque le obligaras".

Para el veterinario, la pérdida momentánea de luz natural apenas dejará huella en la rutina de las mascotas. "Les va a suponer una situación extraña, ya que se hará de noche de un momento para otro, pero nada más. Un perro no va a mirar al cielo o al sol directamente ni nada ", subraya.

Tanto Juan Lancha como diversos profesionales de la medicina animal recuerdan que la mejor medida de protección pasa por mantener a las mascotas dentro de casa en una estancia tranquila, evitando sacarlas a pasear durante el pico del fenómeno astronómico y así evitar que se asusten y se contagien del estrés que les puedan transmitir las personas.