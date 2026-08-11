El refugio veraniego de Dabiz Muñoz: un pueblo de montaña con un restaurante premiado por la Guía Repsol

Proclamado tres veces como el mejor chef del mundo, David Muñoz Rosillo o más conocido como Dabiz Muñoz, esconde un refugio absoluto de paz en plena Serranía Alta de Cuenca.

Se trata de Huerta del Marquesado, un pequeño pueblo de 155 habitantes donde el cocinero madrileño guarda varios vínculos familiares de su rama materna. El alma máter del restaurante DiverXO ha revelado en más de una ocasión su conexión emocional con esta villa de Castilla-La Mancha.

Muñoz sorprendió a sus seguidores en Instagram (dabizdiverxo) al compartir varias instantáneas de sus paseos por la calle Real o la calle Iglesia y disfrutando del aroma a pino y jara. El chef se siente en este rincón como un vecino más que regresa a la tierra de sus allegados.

Vista aérea de Huerta del Marquesado (Cuenca). Ayuntamiento

"Para mí es fundamental encontrar espacios donde resetear el cerebro", ha llegado a transmitir públicamente. En este sentido, Huerta del Marquesado no es un enclave cualquiera, destaca por ser un auténtico santuario hídrico situado a 1.257 metros de altitud, a los pies del pico Santerón.

El trazado del pueblo presenta una orientación pensada para proteger del clima: sus calles principales discurren de este a oeste para cortar los vientos del norte, mientras que algunos pequeños callejones están dispuestos hacia el sur para captar la radiación solar.

El núcleo social del municipio se articula en la plaza de la Iglesia donde se concentran la casa consistorial, la parroquia, el horno vecinal y el lavadero público. Además, la zona cuenta con un importante registro arqueológico: el yacimiento del Castro del Cerrito del Moro donde se han documentado restos de una muralla defensiva celtíbera y restos con casi 2.800 años.

La historia reciente del municipio quedó marcada por el accidente aéreo del 29 de abril de 1959. El vuelo 42 de Iberia se estrelló en el pico Collado Bajo a causa de una tormenta de nieve, provocando la muerte de sus 28 ocupantes, entre ellos el gimnasta español Joaquín Blume.

Marcha Blume en Huerta del Marquesado. Ayuntamiento

Cada año, Huerta del Marquesado organiza la Marcha Blume para recordar a las víctimas recorriendo la ruta del siniestro. Desde el punto de vista natural y económico, esta aldea de 155 vecinos destaca por sus recursos hídricos.

La orientación de la Sierra de Valdemeca, emplazada en el término municipal, favorece la retención de humedad y la presencia de manantiales subterráneos, recurso que explota una planta embotelladora de agua mineral.

Pese a su reducido tamaño, Huerta del Marquesado es un inesperado referente gastronómico en la España vaciada. Alberga el restaurante Fuenteelgato, liderado por los jóvenes chefs Álex Paz y Olga García, que cuenta con un Sol Repsol y presencia en clasificaciones culinarias europeas de prestigio como la lista OAD (Opinionated About Dining).

El establecimiento aprovecha la despensa micológica de la zona, la carne de caza (ciervo, gamo, corzo y jabalí) y los cereales locales en un espacio concebido para solo 12 comensales. A este fenómeno gastronómico se suma la dotación de servicios públicos como un colegio rural agrupado, una farmacia y hasta un pequeño centro de salud.

Por todo ello, Dabiz Muñoz no duda en escaparse a Huerta del Marquesado para disfrutar de la tranquilidad de la alta montaña mientras degusta la despensa tradicional de la sierra junto a sus seres queridos.