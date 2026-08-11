El plan de Emma y su hijo Marco para ver el eclipse en su molino de viento: "Regalaremos 50 gafas, habrá cócteles y DJ"

En lo alto del cerro Calderico de Consuegra (Toledo), uno de los 12 molinos de viento se convertirá en una terraza chill out este próximo miércoles 12 de agosto para disfrutar del eclipse en uno de los parajes más icónicos y fotografiados de Castilla-La Mancha.

Al frente de esta propuesta que promete cócteles, gafas homologadas gratis y sesión de DJ en directo estarán Emma Colmenero y su hijo Marco, de 17 años. Juntos han diseñado esta cita tan singular en el Molino Verde Gabán.

Hace un año y medio que Emma transformó este tesoro arquitectónico en una especie de "Starbucks de la Mancha" donde se sirve café de sabores, té matcha, chocolates calientes con nubes, tartas, quesos de oveja de la zona y tostadas creativas.

Mientras la Luna cubre completamente el Sol, ofrecerá una cuidada carta de bebidas. "La idea es poner un poquito de música para crear ambiente y acompañarla con nuestros cócteles y limonadas caseros", explica Emma a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

A los mandos de la mesa de mezclas estará DJ Kolmen, nombre artístico de Marco, quien vivirá su primera actuación abierta al público. "Descubrí este mundo hace poco y me está gustando mucho. Pinchar en el molino de mi madre es algo muy chulo. Tengo muchísimas ganas de que llegue el miércoles", confiesa el joven.

50 gafas gratis

Para garantizar que los asistentes disfrutan del espectáculo astronómico del año con total seguridad, la hostelera repartirá gafas homologadas para la observación solar a las primeras 50 personas que consuman un cóctel.

Ante la enorme expectación que suscita el eclipse, Emma tiene claro que no piensa masificar su negocio ni alterar el paisaje de un enclave histórico tan privilegiado. El Verde Gabán se ha consolidado por ser un rincón familiar e íntimo— en el que apenas entran 15 personas en su interior y cuenta con una reducida terraza.

Terraza del Molino Verde Gabán en Consuegra (Toledo). Redes

"Podría poner una barra fuera, pero no es el caso. No quiero romper el entorno ni la esencia del molino. Queremos que la gente se sienta como en casa. Como dice el refrán, la avaricia rompe el saco", subraya.

Un sueño cumplido

Emma había crecido con la espinita clavada de ver cómo su padre quiso montar un restaurante en el emblemático castillo medieval de Consuegra, pero solo se quedó en una ilusión. Sin embargo, el destino le tenía guardado un regalo.

Evento 'A la luz del cine' en el Molino Verde Gabán. Redes

Durante años, este molino de viento emplazado en el cerro Calderico albergó un restaurante en su interior que tuvo que cerrar definitivamente tras la pandemia. Ya con el confinamiento levantado, el Ayuntamiento licitó la instalación a la espera de que algún emprendedor se atreviera a darle una segunda oportunidad.

Convencida y dispuesta a cumplir su sueño, dejó un puesto estable en Toledo y tras el ganar el concurso, abrió las puertas del Molino Verde Gabán el 28 de junio de 2025. "Tengo que agradecer a la gente de aquí y de los pueblos de alrededor porque la aceptación ha sido increíble", destaca.

Con unas impresionantes vistas a los Montes de Toledo y la mejor música a cargo de DJ Kolmen, este molino de viento promete una experiencia imborrable a todos aquellos que decidan contemplar la alineación del sol y la luna tras los legendarios gigantes de la Mancha.