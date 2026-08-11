Las gafas para ver el eclipse que 200 personas recibieron en Guadalajara en julio han sido retiradas por riesgo ocular

El Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas (CNOO) repartió, durante la Feria de la Salud de Guadalajara —que se celebró el pasado 6 de julio— aproximadamente 200 gafas de uno de los modelos retirados por riesgo de lesiones oculares.

Según ha informado el Ayuntamiento de Guadalajara en un comunicado, durante la celebración de esta feria se entregaron gafas de la marca Lionstar modelo LSP1, un producto que a instancias de la Comunidad de Madrid fue incluido en la Red de Alertas del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que ordenó su inmovilización.

El Colegio de Ópticos-Optometristas ha aclarado que la incidencia detectada se refiere a que "el filtro presenta una transmitancia inferior a la mínima establecida", es decir, que resulta excesivamente oscuro.

Al colocárselas, el usuario solo percibe oscuridad y, al encontrarse frente al sol, la reacción previsible podría consistir en retirarlas durante un instante para encuadrar la posición. Sin embargo, en ese breve intervalo los ojos quedan expuestos sin protección a la radiación solar, lo que puede causar una lesión química o térmica en las células foveales de la retina.

Por tanto, el riesgo "se produciría únicamente si el usuario se retirara las gafas y mirara directamente al sol", un comportamiento que contraviene las instrucciones de uso, que deja expuesto al ciudadano y abre la puerta a posibles lesiones oculares.

Desde el Ayuntamiento de Guadalajara han recordado la importancia de seguir escrupulosamente las recomendaciones de seguridad para la observación de fenómenos astronómicos y mantener siempre puestas las gafas de protección homologadas y durante toda la observación.

Asimismo, han pedido consultar previamente con un óptico-optometrista ante cualquier duda relacionada con la salud visual. El Consistorio ha agradecido la colaboración del Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas y ha reafirmado su compromiso con la información, la prevención y la protección de la salud de los vecinos.