La carretera de montaña más bonita de Castilla-La Mancha: 10 km de curvas y pendientes por bosques de pinos

Castilla-La Mancha es mucho más que una tierra de molinos e infinitas llanuras. El noroeste de la provincia de Guadalajara atesora un paisaje montañoso que parece sacado de los Alpes suizos por donde discurre una carretera que es un auténtico regalo para quienes disfrutan de la conducción.

Se trata de la vía GU-186, concretamente el espectacular tramo de poco más de 10 kilómetros que asciende desde el icónico pueblo de Majaelrayo hasta la cima del Puerto de la Quesera (1.757 metros de altitud); todo ello bajo la sombra del pico El Lobo —la cumbre más alta de la región, que supera los 2.200 metros.

A lo largo de este trazado de 10,2 kilómetros, el asfalto se incrusta de lleno en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. La primera mitad de la ascensión discurre rodeada de frondosos bosques de pinos y robles, pero a medida que el coche gana altura, la perspectiva visual se abre por completo.

Carretera que lleva al Puerto de la Quesera. By pegatina1, (CC BY-ND 2.0)

Desde entonces, el conductor avanza por un carrusel de curvas cerradas y pendientes pronunciadas a la vez que flanquea los imponentes circos glaciares del macizo de Ayllón, habitualmente cubiertos de nieve durante los meses fríos.

Paradas obligatorias: un mirador al abismo

Dada la fisionomía de la GU-186, la velocidad pasa a un segundo plano para priorizar el disfrute del paisaje. En este sentido, hay dos puntos donde detener el motor es obligatorio:

El Mirador de la Cima (Puerto de la Quesera) : justo donde la carretera toca techo y hace frontera con la provincia de Segovia, se alza este apartadero donde respirar aire puro y contemplar el valle y el cercano Hayedo de Tejera Negra.

: justo donde la carretera toca techo y hace frontera con la provincia de Segovia, se alza este apartadero donde respirar aire puro y contemplar el valle y el cercano Hayedo de Tejera Negra. Majaelrayo: antes de iniciar la subida, es imprescindible callejear en coche o a pie este municipio que es uno de los máximos exponentes de la Arquitectura Negra de Guadalajara, célebre por sus construcciones de pizarra oscura.

Majaelrayo. Turismo Guadalajara

Allí, el rey absoluto de la gastronomía local es el cabrito lechal asado en horno de leña (un manjar con una piel crujiente y una carne increíblemente tierna). Para los meses de otoño y primavera, los conductores deben pedir un revuelto de setas silvestres recolectadas en los propios pinares o migas de pastor con huevo y judiones.

Con todo ello, la GU-186 demuestra que no es una simple vía de tránsito, sino toda una experiencia paisajística y gastronómica en el techo de Castilla-La Mancha.