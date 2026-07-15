El pacto de Milagros Tolón con Nico Williams para la final del Mundial: "¿Seguro? Te lo prometo"

España está en la final de un Mundial 16 años después tras imponerse por dos goles a cero a Francia en un partido vibrante. El país entero estalló de alegría con la hazaña de la Selección Española de Luis de la Fuente. Una emoción que tampoco pudo contener la ministra de Educación y Deportes, Milagros Tolón, presente en el estadio de Dallas (Texas).

La política toledana, que también fuera alcaldesa de la capital de Castilla-La Mancha, ha compartido en sus redes sociales un vídeo que muestra el "lado B" de esta histórica noche del 14 de julio en el palco de autoridades.

En las imágenes se la puede ver compartiendo confidencias con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Tolón aprovechó los momentos de pausa del encuentro para charlar amigablemente con rostros tan conocidos como el actor Javier Bardem.

La @SEFutbol está donde deseábamos: en la final de la #CopaMundialFIFA.



Un reconocimiento al trabajo, al compromiso y al buen juego de un equipo que nos inspira como país. Ellos representan la mejor España.



Queda un último paso. ¡Y vamos a por la estrella! pic.twitter.com/dyPjIeGU6s — Milagros Tolón (@milagrostolon) July 14, 2026

Además, la ministra tuvo la oportunidad de saludar a leyendas de nuestro fútbol y campeones del mundo con "La Roja" en 2010 como Iker Casillas, Sergio Ramos y Carles Puyol. En cambio, el momento más especial se produjo al finalizar el partido cuando Tolón bajó a la zona de vestuarios a felicitar personalmente a los futbolistas españoles.

Allí se topó con Nico Williams, a quien la responsable de Deportes no dudó en abrazar y lanzarle una petición de cara a la gran final del Mundial 2026: "Como hemos disfrutado. En Nueva York a por la copa. ¿Vale?¿Seguro?", le espoleó Tolón. La respuesta de Nico selló un pacto que ya ilusiona a todo un país: "Sí. Te lo prometo", contestó el extremo de la Selección.