Llegan a Toledo y Ciudad Real cuatro niños gazatíes y sus familias para recibir atención médica tras ser evacuados
Alrededor de las cinco de la madrugada de este martes han aterrizado en Torrejón de Ardoz (Madrid).
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Hasta 20 niños y sus familias han aterrizado este martes en Torrejón de Ardoz (Madrid) procedentes de la Franja de Gaza para ser atendidos. Cuatro de estos niños están siendo auxiliados en Castilla-La Mancha, tres en el Hospital Universitario de Ciudad Real y el restante en el Hospital Universitario de Toledo.
Esta operación de evacuación, que se ha llevado a cabo tras la declaración de emergencia aprobada por la Secretaría de Estado de Migraciones, permitirá a estas personas permanecer en acogida durante tres meses y posteriormente formar parte del Sistema de Acogida de Protección Internacional.
"La solidaridad de esta tierra y la profesionalidad de nuestros sanitarios se vuelven a demostrar en momentos como este, ofreciendo atención y esperanza a quienes más lo necesitan", ha destacado el presidente regional, Emiliano García-Page.
Alrededor de las cinco de la madrugada de este 30 de junio ha aterrizado el avión del Ejército del Aire —un A330 configurado y medicalizado por la Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAER)— que ha evacuado a estas 101 personas desde Jordania, ha informado el Ministerio de Defensa.
En este proyecto han participado los ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de Defensa y de Sanidad, además de personal de la Embajada de España en Jordania, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Médicos Sin Fronteras.
Este programa especial para evacuaciones desde la Franja de Gaza, aprobado el 4 de noviembre de 2025, contempla periodos de acogida de hasta 24 meses, de manera que se podría ampliar ese primer plazo.