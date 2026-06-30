Llegan a Toledo y Ciudad Real cuatro niños gazatíes y sus familias para recibir atención médica tras ser evacuados

Las ministras de Sanidad e Inclusión, Mónica García y Elma Sainz, en la llegada de los evacuados. Ministerio

Hasta 20 niños y sus familias han aterrizado este martes en Torrejón de Ardoz (Madrid) procedentes de la Franja de Gaza para ser atendidos. Cuatro de estos niños están siendo auxiliados en Castilla-La Mancha, tres en el Hospital Universitario de Ciudad Real y el restante en el Hospital Universitario de Toledo.

Esta operación de evacuación, que se ha llevado a cabo tras la declaración de emergencia aprobada por la Secretaría de Estado de Migraciones, permitirá a estas personas permanecer en acogida durante tres meses y posteriormente formar parte del Sistema de Acogida de Protección Internacional.

"La solidaridad de esta tierra y la profesionalidad de nuestros sanitarios se vuelven a demostrar en momentos como este, ofreciendo atención y esperanza a quienes más lo necesitan", ha destacado el presidente regional, Emiliano García-Page.

El programa estará gestionado por la ONG Accem. Ministerio

Alrededor de las cinco de la madrugada de este 30 de junio ha aterrizado el avión del Ejército del Aire —un A330 configurado y medicalizado por la Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAER)— que ha evacuado a estas 101 personas desde Jordania, ha informado el Ministerio de Defensa.

En este proyecto han participado los ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de Defensa y de Sanidad, además de personal de la Embajada de España en Jordania, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Médicos Sin Fronteras.

Este programa especial para evacuaciones desde la Franja de Gaza, aprobado el 4 de noviembre de 2025, contempla periodos de acogida de hasta 24 meses, de manera que se podría ampliar ese primer plazo.