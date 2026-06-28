El bar de pueblo donde José Mota es un cliente habitual: "Pide mucho bacalao rebozado, le gusta todo lo manchego"

Por todos es conocido que el humorista José Mota nació y creció en Montiel (Ciudad Real), sin embargo, a apenas 14 kilómetros guarda uno de sus templos gastronómicos. En la última edición especial de los Soletes de la Guía Repsol favoritos de "los famosos", el icono de la comedia manchega ha recomendado una pintoresca taberna cerca de su tierra natal.

Entre los soportales de la plaza Mayor de la localidad de Villanueva de los Infantes se encuentra el restaurante-cafetería La Plaza, un lugar que Mota frecuenta siempre que visita el "pueblo donde aún habita el niño que fui", ha confesado la figura televisiva en declaraciones a la prestigiosa guía culinaria.

La vinculación del cómico exmiembro de Cruz y Raya con este bar viene de lejos, aunque se ha intensificado en el último año. Pepe García, dueño del establecimiento, comparte los detalles de esta relación para EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. "Nos conocemos de cuando estudiábamos juntos", rememora.

Terraza del restaurante La Plaza en Villanueva de los Infantes. Tripdadvisor

Pepe asegura que son dos viejos conocidos que disfrutan de un buen reencuentro entre plato y plato. "Cuando viene por aquí, por Montiel o por Infantes, pues se pasa a comer o cenar, pero sobre todo a comer", señala el hostelero al frente de La Plaza.

En este sentido, relata que las visitas de Mota se han convertido en una constante los últimos meses: "Lleva como un año y algo que siempre que puede, viene y tapea".

Bacalao rebozado del restaurante La Plaza en Villanueva de los Infantes. Tripdadvisor

El plato que conquista a José Mota: "Vienen de toda España a probarlo"

Al cómico "le gusta todo lo manchego", detalla el dueño, haciendo mención especial a clásicos infalibles de la carta como el pisto, los torreznos o el vino. En cambio, hay una joya de la corona en La Plaza que ha obsesionado al humorista de Montiel y que es ya un reclamo para muchos visitantes.

Hablábamos de su ya célebre bacalao rebozado. "El bacalao no es primera calidad, pero el rebozado es espectacular y vienen desde toda España a probarlo", confiesa. Este bocado, crujiente por fuera y jugoso por dentro, es la perdición de José Mota. "Lo suele pedir mucho", sentencia.

Plaza Mayor de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real). Los Pueblos Más Bonitos de España

Uno de los pueblos más bonitos de España

La recomendación de Mota es la excusa perfecta para dejarse caer por Villanueva de los Infantes. Declarado Conjunto Histórico-Artístico y reconocido como uno de 'Los Pueblos más bonitos de España', este municipio se presenta como uno de los mejores ejemplos de villa renacentista y barroca de toda Castilla-La Mancha.

Tras disfrutar de una tajada de bacalao rebozado en la plaza Mayor, las calles empedradas invitan a visitar rincones que respiran el aroma del Siglo de Oro como el Convento de Santo Domingo donde Francisco de Quevedo pasó sus últimos días y murió en 1645. También merece una parada la iglesia de San Andrés Apóstol y la casa del Caballero del Verde Gabán, ligado al universo de Don Quijote.