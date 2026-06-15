Jesús, agricultor: "Mis padres fallecieron hace cuatro años y me quedé con esto. Veo el futuro muy oscuro"

Allí donde nació La Celestina, una fruta aterciopelada logró obrar el milagro de brotar entre tierras secas y arenosas. El resultado, un manjar extremadamente dulce y jugoso que hoy, sin embargo, afronta sus últimos coletazos de vida debido a la falta de rentabilidad y, sobre todo, a la ausencia de relevo generacional.

Para los despistados, hablamos del famoso melocotón de La Puebla de Montalbán (Toledo). EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha ha conseguido contactar con Jesús, uno de los cuatro productores que quedan en el municipio. "Es una lástima, los jóvenes no quieren campo. Veo el futuro muy oscuro", confiesa.

Ya lo anunciaba la protagonista de la obra del pueblano Fernando de Rojas: "Nadie es tan joven que no se pueda morir mañana, ni tan viejo que no pueda vivir un día más". Afortunadamente, todavía quedan guardianes como este vendedor ambulante que se resiste a dejar morir las 12 hectáreas de melocotoneros de su familia.

Melocotoneros de Jesús. Cedida

"Mis padres fallecieron hace cuatro años y me quedé con esto. Mis hermanos no quisieron nada de agricultura, pero a mí me da mucha pena porque llevo aquí desde que era un niño", relata con una mezcla de nostalgia y firmeza.

Mientras el sol de julio cae con una fuerza implacable y la mayoría busca el refugio del aire acondicionado, Jesús compatibiliza su oficio en los mercadillos con el cuidado de esta discreta finca de frutales que exigen una atención desmedida.

Jesús en su finca de melocotones en La Puebla de Montalbán (Toledo). Cedida

El milagro oculto en 'Los Arenales del Tajo'

El gran secreto del melocotón de La Puebla no es un sofisticado sistema de ingeniería agrícola, sino una zona muy concreta de la localidad conocida como "los arenales". "Se cultivan en una especie de desierto y debajo lo que hay es tierra arcillosa. En el verano, esa arena mantiene el frescor bajo tierra y así el árbol logra pasar el estío", explica.

Esta casuística geológica evita que el fruto se aguachine. Al no recibir un riego artificial que lo infle, el melocotón concentra al máximo sus azúcares naturales, logrando una pulpa densa y jugosa. "El sabor que tiene el melocotón de secano no lo hay en el mundo entero", subraya Jesús.

Melocotones de Jesús. Cedida

Su producción arranca a primeros de julio con la cotizada variedad amarilla Catarina —cuya rápida recolección evita que el árbol sufra en exceso los meses más duros— y se prolonga de forma escalonada hasta septiembre con variantes más tardías como la Morada o Babigor.

Más allá de su inigualable sabor, lo que diferencia a este melocotón es que se recolecta a mano y suele venderse casi el mismo día. En el caso de Jesús, él es casi autosuficiente. "Casi todo lo hago yo. Si me veo un día apretado le pido ayuda a mi hermana o mi cuñado. Cada año recojo como mínimo 25.000 o 30.000 kilos".

En España, el melocotón se cultiva principalmente en el Valle del Ebro (Aragón y Cataluña), la Región de Murcia y Extremadura siguiendo un modelo industrializado y de regadío. Esto convierte al sistema micro-artesanal de La Puebla en una metodología en peligro de extinción.

Jesús y sus melocotoneros. Cedida

Si a esta particularidad le sumas una merecida reputación y la carencia de una Denominación de Origen Protegida (DOP), muchos pícaros aprovechan para dar salida a fruta de inferior calidad como si proviniera del municipio toledano. "El que sabe lo que es el melocotón de aquí, lo cata y los distingue al momento", asegura Jesús.

Este humilde vendedor ambulante huye de los intermediarios y vende su producción de forma directa "en la puerta de casa" o a través de su ruta. Los precios oscilan entre "2,50 y 3 euros por kilo si el calibre es hermoso", explica.

Un valor que el consumidor fiel abona sin rechistar porque es consciente del sacrificio invisible que hay detrás de cada pieza para alcanzar ese dulzor. Jesús exprime las tardes y los fines de semana para subirse al tractor. "Te gustaría tener la tarde libre, pero te toca venir a cortar melocotones a casi 40 grados", afirma.

Es más, su propia hermana se sorprende de su resistencia: "Vaya unas ganas que tienes", le dice a veces. Ese desgaste es el principal motivo que ha originado el desierto de mano de obra que asola a este y otros muchos nichos del sector agrícola.

"Una finca de melocotones la dejas abandonada un año y olvídate de ella, ya no vale para nada. No la recuperas", advierte. Tras más de media vida custodiando la fruta aterciopelada que tantas alegrías ha sembrado en este rincón de la provincia de Toledo, Jesús sentencia este reportaje lanzando un grito de auxilio:

"Las explotaciones de una o dos hectáreas van a desaparecer por completo. Cuando los cuatro mayores que quedamos aquí colguemos las herramientas, el auténtico melocotón de secano de La Puebla será solo un recuerdo del pasado".