Duermen con tapones, comen sin ganas o renuncian al ocio: la vida de Rubén, Ignacio y Antonio trabajando de noche

Mientras apagas la lámpara de tu mesilla y decides poner fin a tu día a eso de las diez de la noche, a tu vecino le está sonando la alarma para despertarse. No es un error de cálculo, forma parte de una legión invisible de trabajadores que sostienen el mundo mientras el resto duerme.

En España, alrededor de 2,3 millones de personas trabajan de noche. De ellas, cerca de un millón desempeñan su jornada bajo la luna durante más de la mitad de sus días laborales, según los datos oficiales de la Encuesta de Población Activa (EPA).

Conforme a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, el horario nocturno comprende la franja de entre las 22:00 y las 06:00 horas. Desde fuera, el atractivo de estos turnos es económico debido al regulado plus de nocturnidad que supone un complemento del 20 o el 30% del salario.

Sin embargo, vivir al revés termina pasando factura física y mentalmente. Diversas investigaciones y estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señalan que los empleados nocturnos crónicos pueden perder hasta cinco años de vida por cada 15 años trabajados.

Los testimonios recogidos en este reportaje de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha coinciden en que no hay dinero que pague el desgaste biológico y social de trabajar de noche.

Empleados del servicio de recogida de basuras del Ayuntamiento de Madrid. Ayuntamiento

"Duermes cinco horas como mucho"

Alrededor de este modo de vida humano, símil al de un murciélago, hay varios mitos generalizados. El más extendido afirma que cualquiera puede "acostumbrarse" a dormir de día y rendir de noche con el tiempo.

La realidad a pie de calle en la provincia de Toledo es muy distinta. Ignacio (nombre ficticio para proteger su identidad) conduce el camión que recoge la basura de diferentes pueblos. Su jornada termina a las cinco de la mañana y describe su día a día como una constante descompensación.

"Llegas a casa casi a las seis de la mañana, te duchas y tienes que desayunar algo para poder conciliar un poco el sueño", relata. Su truco para dormir mientras su familia empieza el día es "bajar bien las persianas para que no entre ni una gota de luz y ponerte tapones en los oídos".

"A las doce del mediodía ya estás despierto por los ruidos de la calle. Duermes cinco horas como mucho", subraya. Para aguantar la siguiente noche, Ignacio intenta recurrir a la siesta por la tarde, pero admite que casi nunca lo consigue.

"Quieres engañar al cuerpo, pero no amigo. Le puedes engañar por puro agotamiento, pero no por los horarios. La noche es para dormir y el día es para trabajar", sentencia tras más de 10 años viviendo al contrario.

¿Qué dice la ciencia?

La doctora Ana Teijeiro Azcona, jefa de Servicio de Neurofisiología Clínica del Hospital Universitario de Toledo y coordinadora de la Unidad de Trastornos del Sueño es tajante: "El cuerpo humano no está diseñado para rendir en nocturnidad de forma crónica".

Azcona pone sobre la mesa el dato de que menos del 3% de los trabajadores se van a adaptar biológicamente a ganarse la vida de noche. "Una cosa es hacerlo de forma puntual y otra de forma habitual", aclara. En este sentido, pone el foco en el ritmo circadiano.

Un paciente realizándose un estudio del sueño. Quirón Salud

La coordinadora de la Unidad de Trastornos del Sueño detalla que el ritmo circadiano es un reloj interno que "rige la vigilia y el sueño" y que está profundamente interrelacionado con el resto de funciones biológicas del ser humano.

La luz es el principal regulador de este reloj interno que nos indica cuándo estar despiertos o dormidos. Azcona explica que cuando se rompe de forma continuada este patrón, el organismo entra en un estado denominado "crono disrupción" donde el sueño es más corto y de peor calidad.

Para arañar horas al cronómetro diario, los empleados nocturnos se ven obligados a llevar una disciplina casi militar. Rubén García Castelbón, periodista de la televisión autonómica CMMedia, lleva seis años levantándose a las 2:30 de la madrugada para cumplir su labor informativa.

Rubén García Castelbón trabajando en CMMedia. CMMedia

"Yo me autoengaño pensando que madrugo mucho en vez de decir que trabajo de noche", afirma. Su jornada termina a las 9:45 y para poder sobrevivir a este horario siendo padre de una niña de dos años, ha tenido que fraccionar su descanso.

Cuando llega de vuelta a casa dedica varias horas a gestiones cotidianas como hacer la compra o deporte, después sobre las doce intenta echar una "cabezada" de una hora, aunque la conciliación familiar y el cuidado de su pequeña le obligan a estar con los ojos abiertos gran parte del día con luz.

No es hasta las nueve de la noche que Rubén se mete en la cama para por fin descansar unas 4 o 5 horas. "Los viernes por la noche, en cuanto me siento en el sofá, me quedo dormido. Los fines de semana te desvelas pronto, no tienes un sueño limpio y se nota ese cansancio acumulado", relata.

Una joven tratando de dormir sufriendo insomnio Istock

El peaje físico es evidente, es más, la Dra. Teijeiro advierte que "dormir seis horas o menos de forma habitual equivale, desde el punto de vista cognitivo y a largo plazo, a pasar una noche entera sin dormir".

A corto plazo, esto se traduce en fatiga y falta de concentración, lo que dispara los accidentes laborales o de tráfico justo a la salida del puesto laboral. El impacto de la noche no solo altera el cerebro, sino también el estómago.

Antonio, un vigilante de seguridad que realiza servicios para entidades bancarias y empresas de la provincia de Toledo, sufre esta distorsión en cada turno. "De madrugada el cuerpo no me pide comer. Mis cenas son entre las 9 y las 11 de la noche", explica.

Un vigilante de seguridad en una sala de control.

"Suelen ser cenas rápidas porque en el puesto no tengo zona para calentar la comida; te llevas un bocadillo o latas de sardinas", añade. Cuando se levanta por el día, su "desayuno" coincide con la hora de la comida de su mujer y sus hijas.

"Me tomo un café con ellas mientras comen. Al final, ha habido días en los que solo he hecho una comida real en 24 horas, lo demás ha sido a base de café", apunta.

Estudios recientes liderados por la Dra. Sarah Chellapp (Universidad de Colonia) han demostrado que comer de madrugada perjudica la capacidad del cuerpo para procesar el azúcar en sangre. En la misma línea, la Dra. Teijeiro aporta a este diario más datos alarmantes:

"Un análisis reciente con una base de trabajadores nocturnos europeos demostró que las personas que dormían seis horas o menos y que llevaban más de 20 años así tenían un 50 % más de riesgo de enfermedades cardíacas, renales y metabólicas. También se incrementa el riesgo de determinados cánceres, como el de mama y próstata".

El apagón social

La cara oscura de la noche tiñe de negro la vida social y familiar. "Cosas tan cotidianas como ver un partido de fútbol o ver una serie con tu pareja después de cenar son inasumibles", señala el periodista Rubén García.

Para Antonio, el vigilante de seguridad, una de las pocas ventajas es poder atender a tus hijos. "Al estar en casa, las puedo llevar al médico por la mañana o si un día no hay colegio, me quedo con ellas, aunque sea a costa de tu propio cansancio", destaca.

La receta médica para sobrevivir a la noche

Para aquellos que no tienen más remedio que trabajar a oscuras, la Dra. Ana Teijeiro ofrece cuatro pautas fundamentales de higiene del sueño:

Iluminación potente en el puesto: para engañar al cerebro y retrasar la fatiga en las horas críticas (entre las 3:00 y las 6:00 de la madrugada).

para engañar al cerebro y retrasar la fatiga en las horas críticas (entre las 3:00 y las 6:00 de la madrugada). El truco de las gafas de sol: ponerse gafas de sol al salir del trabajo por la mañana para evitar que la luz del amanecer active el cerebro e impida el descanso.

ponerse gafas de sol al salir del trabajo por la mañana para evitar que la luz del amanecer active el cerebro e impida el descanso. Alimentación liviana: desayunar de forma muy ligera antes de acostarse para evitar digestiones pesadas.

desayunar de forma muy ligera antes de acostarse para evitar digestiones pesadas. Efecto cueva: dormir en una habitación completamente a oscuras, con tapones para los oídos y una temperatura fresca.

Más allá de estos "parches" médicos, los principales sindicatos (CCOO, UGT, CSIF y sindicatos médicos) mantienen una batalla activa para proteger a este colectivo. Exigen la jubilación anticipada para quienes trabajen de noche mediante reductores de edad y reclaman más descansos obligatorios.

Cabe precisar que el Estatuto de los Trabajadores recoge que si a un empleado nocturno se le detectan problemas de salud ligados a su horario, la empresa tiene la obligación de trasladarlo a un puesto diurno si existe una vacante.

Mientras la legislación avanza con lentitud, Ignacio, Antonio y Rubén piensan a menudo en dar el paso y volver a una "vida normal" donde la noche deje de ser su oficina. Sin embargo, tanto ellos como muchos otros siguen pagando un silencioso precio en salud a cambio de dar estabilidad a sus familias.