Enclave Corpus 2026, la gran cita social con la que EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha celebrará sus 20 años

El Enclave Corpus 2025 se celebró con un gran ambiente en el toledano Palacio de Lorenzana. Javier Longobardo

El Corpus de Toledo ya se siente en la ciudad. Los toldos cubren el recorrido procesional, los reposteros engalanan los balcones del Casco Histórico y la capital regional comienza a respirar el ambiente único que envuelve su fiesta más emblemática.

En esa atmósfera, el próximo lunes 1 de junio regresará al patio del Palacio del Cardenal Lorenzana el Enclave Corpus, la gran cita social que cada año abre de forma oficiosa la Semana Grande del Corpus Christi toledano, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Organizado por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha y la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), el evento volverá a reunir a partir de las 20:30 horas a cerca de un millar de invitados en uno de los enclaves más singulares del recorrido procesional, en una velada marcada por la tradición, los reencuentros y la expectación previa a la Custodia.

Como anfitriones ejercerán Esther Esteban, presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, y Pedro J. Ramírez, director y CEO de EL ESPAÑOL, que darán la bienvenida a los asistentes.

La edición de este año tendrá además un valor especial: coincide con el 20 aniversario de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, periódico líder en la comunidad autónoma y referencia informativa regional, dirigido por Alberto Morlanes.

El Enclave Corpus 2026 llega, además, después de un arranque de año especialmente intenso para el medio, que ya ha celebrado su V Foro Económico y que el pasado 12 de mayo entregó los I Premios Gigantes en el Teatro de Rojas de Toledo. En aquella inolvidable gala fueron reconocidos Gregorio Marañón, Eugenia Silva, Rafael Canogar y Ana Céspedes.

Una cita consolidada

El Enclave Corpus nació en 2017 como una iniciativa pionera, la primera gran fiesta organizada por un medio de comunicación durante la Semana Grande de Toledo. Desde entonces, se ha consolidado como una de las citas más esperadas del calendario social y festivo castellanomanchego.

La pandemia obligó a suspender las ediciones de 2020 y 2021, por lo que la de este 2026 será la octava edición del evento.

La cita volverá a reunir a representantes de la vida política, empresarial, académica, cultural y social de Castilla-La Mancha en uno de los espacios más representativos del Corpus toledano.

Patrocinadores y colaboradores

El Enclave Corpus 2026 contará con el patrocinio de Universidad de Castilla-La Mancha, la Diputación de Toledo, el Ayuntamiento de Toledo, Eurocaja Rural, Aqualia, Mahou San Miguel y Serveo.

Además, contará con el apoyo de Félix Ramiro, Grupo La Ermitaña, Parque Comercial Abadía, Aceites de Oliva de España, Solagro, San Telesforo y Bodega Bogarve 1915.

Como colaboradores participarán Bodegas Fundador, Valquer Laboratorios, Embutidos España, Don Apolonio, Rubiocar, Santo Tomé, JER Publicidad y Rutas de Toledo.