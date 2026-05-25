Las raíces de Inés García, pareja de Lamine Yamal: creció en el pueblo más rico de Toledo y estudió en un instituto público

Tras confirmarse su noviazgo con Lamine Yamal (la estrella del FC Barcelona), el nombre de Inés García ya ocupa titulares en todos los medios de comunicación y se empieza a hablar de ella mucho más allá de TikTok e Instagram.

Tras semanas de incesantes rumores, una de las parejas del momento decidió hacer su debut público definitivo al llegar de la mano a la cena de celebración de fin de temporada del club azulgrana en Castelldefels. Aunque actualmente reside en Sevilla y gran parte de la sociedad la ha bautizado como "la influencer sevillana", sus raíces son castellanomanchegas.

Inés García es originaria de la provincia de Toledo, nació y se crió en el entorno de Talavera de la Reina donde mantiene un fuerte arraigo. Concretamente, el hogar familiar de la joven de 21 años fue Prado del Arca, una exclusiva urbanización de viviendas unifamiliares y chalets independientes situada en la localidad de Pepino.

Lamine Yamal e Inés García en una foto compartida en sus redes sociales.

Este barrio periférico del municipio con la renta bruta media más alta de Castilla-La Mancha (38.282 euros por habitante, últimos datos de la Agencia Tributaria) se encuentra a poco más de dos kilómetros de Talavera.

La mayoría de viviendas disponen de jardín privado que se complementan con las grandes avenidas arboladas, convirtiéndolo en uno de los distritos residenciales de mayor calidad de vida no solo de Pepino, sino de la periferia de la segunda ciudad más poblada de la provincia.

Chalet en la urbanización Prado del Arca. Limite98.es

Esta cercanía hizo que la vida académica y social de Inés García estuviera plenamente ligada a la ciudad de la cerámica. Durante la adolescencia, cursó secundaria y bachillerato en el instituto público Padre Juan de Mariana situado en la céntrica calle Fundidores. En 2023, la actual pareja de Lamine Yamal compartió fotos de su graduación en el centro talaverano en las redes sociales.

Inaugurado en 1965, el IES Padre Juan de Mariana presume de ser pionero en la comarca al ofrecer la modalidad de bachillerato nocturno para adultos. Además, sobresale a nivel internacional por su participación activa en la Hydrogen Academy para la investigación del hidrógeno verde.

IES Padre Juan de Mariana de Talavera de la Reina.

El salto a Sevilla y el foco mediático

Tras finalizar sus estudios en Talavera de la Reina, Inés García decidió mudarse a Sevilla para iniciar su etapa universitaria. Fue en la capital hispalense donde intensificó su actividad en TikTok e Instagram compartiendo contenido enfocado en la moda y el lifestyle.

Mientras su relación con Lamine Yamal la ha catapultado como una figura pública de dimensión internacional y muchos la denominan como "la influencer sevillana", los recuerdos de García permanecerán en las aulas del Juan de Mariana y en el tranquilo barrio de Pepino.