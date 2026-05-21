Radio Castilla-La Mancha celebra sus 25 años estrenando nueva imagen: "No es una ruptura, es una evolución"

Radio Castilla-La Mancha ha estrenado nueva imagen corporativa con motivo de su 25.º aniversario. El nuevo logotipo, desarrollado por el equipo de Grafismo de Castilla-La Mancha Media, mantiene el característico rectángulo magenta como elemento central de la marca, pero lo integra con un fondo blanco dentro del ecosistema corporativo de la radiotelevisión autonómica.

El objetivo es mejorar su adaptación a plataformas digitales, retransmisiones en exteriores y nuevos soportes, reforzando su presencia en entornos multiplataforma, ha informado Radio Castilla-La Mancha mediante una nota de prensa.

La directora general de CMM, Carmen Amores, ha señalado que el rediseño "representa una evolución de nuestra imagen corporativa, no una ruptura", y ha subrayado que busca "diferenciar a la radio de la televisión" y dotarla de una identidad propia más reconocible.

En esa misma línea, ha definido el marco del logotipo como "la ventana de la región que conecta Radio Castilla-La Mancha con sus oyentes".

Desde el área de grafismo, el jefe del departamento, Jorge López, ha explicado que el trabajo ha consistido en "redistribuir los elementos para identificar a la radio de forma individual dentro del ecosistema CMM", manteniendo un concepto visual "rápido y directo" ya existente, sin incorporar elementos nuevos.

El director de Radio y Comunicación Corporativa, Óscar García, ha destacado el vínculo con la audiencia y ha afirmado que "los oyentes son nuestra razón de ser", subrayando que, pese al cambio de imagen, la emisora mantiene su "rigor, cercanía y vocación de servicio público".

Jorge López, Carmen Amores, Juan Manuel Lorente y Óscar García, de izquierda a derecha.

Según la última oleada del Estudio General de Medios del mes de abril, Radio Castilla-La Mancha alcanza los 38.000 oyentes diarios.