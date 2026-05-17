Fallece a los 76 años Isabel Villota, madre de la periodista de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha Isabel G. Villota

La capilla ardiente se ha instalado en el tanatorio de Toledo y el funeral se oficiará este lunes a las 16.30 horas en la iglesia del barrio de Azucaica.

Isabel Villota del Villar, madre de la periodista de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Isabel García Villota, ha fallecido a los 76 años este domingo en Toledo.

Sus restos mortales se han trasladado hasta el tanatorio de la capital castellanomanchega, donde se ha instalado la capilla ardiente. El funeral se oficiará este lunes a las 16.30 horas en la iglesia del barrio de Azucaica.

Isabel formaba parte de una familia muy conocida en Toledo. Su marido, Andrés García Borja, ejerció durante años como presidente de la Asociación de Vecinos 'La Candelaria' del barrio y forma parte de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de la ciudad.

Desde EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha lamentamos profundamente esta irreparable pérdida, nos sumamos al duelo y trasladamos nuestro más sentido pésame a nuestra compañera Isabel, así como al resto de familiares, amigos y seres queridos de la fallecida.

Descanse en paz.